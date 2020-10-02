«Что с ним делать?»: мужчина с плюшевой игрушкой напугал приморцев

Напомним, что в последнее время жители приморской столицы всё чаще жалуются на неприятное соседство с лицами без определённого места жительства. Так, на улице Русской прямо под окнами жильцов многоквартирного дома обосновались бомжи. Они устроились на диване, который выставил на улицу кто-то из недобросовестных соседей. В районе улицы Бородинской мужчина без определённого места жительства обустроился в раздевалке на стадионе неподалёку от детского сада, напугав мам с маленькими детьми. Также бомжи обустроили себе спальное место в новеньком остановочном павильоне в районе площади Луговой и отдыхали, не обращая никакого внимания на ожидающих общественный транспорт людей.