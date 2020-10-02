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Posted 2 октября 2020, 09:27

Published 2 октября 2020, 09:27

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Что с ним делать?»: мужчина с плюшевой игрушкой напугал приморцев

2 октября 2020, 09:27
Странный мужчина, поселившийся возле мусорных контейнеров на улице в Артёме, пугает горожан.

Как сообщается в Instagram-паблике primorye.online, жители дома № 10 по улице Кирова обеспокоены необычным соседством. По их словам, мужчина ведёт себя неадекватно: сидя на площадке для сбора мусора, держит в руках большую плюшевую игрушку, говорит с ней и целует её. Люди бьют тревогу и призывают на помощь общественность.

«Может, кто-то владеет информацией, кто этот гражданин? Куда обратиться? Я лично побаиваюсь таких людей (вроде безобидный), а вдруг… Рядом школа, дети ходят мимо», - рассказали в соцсетях местные жители.

Неравнодушные подписчики паблика с готовностью дали советы автору сообщения. Большинство комментаторов предложили ему обратиться за помощью в полицию, причем сделать это как можно скорее: в Приморье серьёзно похолодало, и оставаться подолгу на улице опасно для физического здоровья человека.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на видео попал неопрятный мужчина, который нёс по улице огромного плюшевого медведя розового цвета.

Напомним, что в последнее время жители приморской столицы всё чаще жалуются на неприятное соседство с лицами без определённого места жительства. Так, на улице Русской прямо под окнами жильцов многоквартирного дома обосновались бомжи. Они устроились на диване, который выставил на улицу кто-то из недобросовестных соседей. В районе улицы Бородинской мужчина без определённого места жительства обустроился в раздевалке на стадионе неподалёку от детского сада, напугав мам с маленькими детьми. Также бомжи обустроили себе спальное место в новеньком остановочном павильоне в районе площади Луговой и отдыхали, не обращая никакого внимания на ожидающих общественный транспорт людей.

#Новости#Общество
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