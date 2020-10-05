Детские сады в двух районах Приморья уже начали получать тепло

Posted 5 октября 2020, 02:27
Published 5 октября 2020, 02:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили сотрудники регионального министерства ЖКХ, с каждым днём наступления осенних холодов к теплоснабжению подключают всё больше объектов. Всего с течение ближайшего месяца отопление придёт в 1 706 соцобъектов и 11 848 жилых домов. Обеспечивать приморцев теплом готовы 836 котельных. По словам зампреда регионального правительства Елены Пархоменко, энергетики уже завершили основные мероприятия по подготовке к зиме и сейчас ремонт завершается лишь на некоторых участках. Работа ведётся в соответствии с государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в этом году в трёх приморских муниципалитетах провели масштабную реконструкцию систем теплоснабжения, впервые за 20 лет. Работы с федеральным финансированием проводились в Спасске-Дальнем, Партизанске и посёлке Краснореченский под Дальнегорском. Общая стоимость проектов составила 437 миллионов рублей, и трубопроводы реконструировали с опережением графика. Для строительства новых теплосетей использовали современные «умные» трубы с повышенной износостойкостью и системой дистанционного контроля.