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Posted 5 октября 2020, 02:27

Published 5 октября 2020, 02:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Детские сады в двух районах Приморья уже начали получать тепло

5 октября 2020, 02:27
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Отопление
Первый этап подачи отопления в социальные объекты начался в двух муниципалитетах Приморья — Тернейском районе и Уссурийском городском округе. В активный режим работы вошли 12 котельных, тепло начали получать преимущественно детские сады.

Как сообщили сотрудники регионального министерства ЖКХ, с каждым днём наступления осенних холодов к теплоснабжению подключают всё больше объектов. Всего с течение ближайшего месяца отопление придёт в 1 706 соцобъектов и 11 848 жилых домов. Обеспечивать приморцев теплом готовы 836 котельных. По словам зампреда регионального правительства Елены Пархоменко, энергетики уже завершили основные мероприятия по подготовке к зиме и сейчас ремонт завершается лишь на некоторых участках. Работа ведётся в соответствии с государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в этом году в трёх приморских муниципалитетах провели масштабную реконструкцию систем теплоснабжения, впервые за 20 лет. Работы с федеральным финансированием проводились в Спасске-Дальнем, Партизанске и посёлке Краснореченский под Дальнегорском. Общая стоимость проектов составила 437 миллионов рублей, и трубопроводы реконструировали с опережением графика. Для строительства новых теплосетей использовали современные «умные» трубы с повышенной износостойкостью и системой дистанционного контроля.

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#Новости#Общество#Отопление#Энергетика#Теплоснабжение
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