Семейный подряд: приморцы хранили дома 200 литров алкоголя для продажи

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция Владивостока провела контрольную закупку алкоголя в популярном молодёжном клубе, который расположен в центре на берегу моря. на баре и в импровизированном складе для хранения алкоголя нашли около 211 литров алкоголя различной крепости и наименования. Ни у одной бутылки не было документов, которые подтверждали бы происхождение алкоголя. Также у руководства бара не было лицензии на право хранения спиртного. Продавались гостям напитки также без специального разрешения.