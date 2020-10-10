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Posted 9 октября 2020, 23:58

Published 9 октября 2020, 23:58

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Семейный подряд: приморцы хранили дома 200 литров алкоголя для продажи

Семейный подряд: приморцы хранили дома 200 литров алкоголя для продажи

9 октября 2020, 23:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Алкоголь
В селе Камень-Рыболов Ханкайского района Приморья у одной из местных семей нашли 200 литров алкоголя, который предприимчивые граждане собирались незаконно реализовать.

Как рассказали в полиции Ханкайского района, в прошлом году в отношении 59-летнего приморца возбуждали уголовное дело за незаконную розничную продажу алкоголя. Тогда районный суд назначил злоумышленнику штраф в размере 50 тысяч рублей.

Однако, наказание не сумело вразумить чету. Они также продолжали продавать алкоголь жителям села. В июле 2020 года полиция установила, что 48-летняя супруга таки продала алкоголь местному жителю. За это её ждёт наказание в виде исправительных работ сроком до года.

После этого полиция произвела обыск в доме супругов. Там нашли 190 бутылок разного объема — от 0,25 до 1 литра с различным алкоголем, 12 канистр спирта по 5 литров, 5 пятилитровых бутылок со спиртом и 425 бутылок, которые, очевидно, предназначены для розлива алкоголя.

Сейчас всю продукцию направили на экспертизу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция Владивостока провела контрольную закупку алкоголя в популярном молодёжном клубе, который расположен в центре на берегу моря. на баре и в импровизированном складе для хранения алкоголя нашли около 211 литров алкоголя различной крепости и наименования. Ни у одной бутылки не было документов, которые подтверждали бы происхождение алкоголя. Также у руководства бара не было лицензии на право хранения спиртного. Продавались гостям напитки также без специального разрешения.

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#Новости#Алкоголь
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