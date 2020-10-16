Растёт всю неделю: приморский оперштаб озвучил неутешительную статистику по COVID-19

Posted 16 октября 2020, 02:00
Published 16 октября 2020, 02:00
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, заболеваемость продолжает расти с каждым днём на протяжении последней недели. Последний раз такие цифры фиксировались в конце июля.
Кроме того, за последние сутки справиться с заболеванием смогли 85 человек. Всего с болезнью справились 11079 пациентов.
Ещё один человек скончался от коронавируса. Всего от опасной инфекции погибло 126 приморцев.
Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».