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Posted 16 октября 2020, 02:00

Published 16 октября 2020, 02:00

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Растёт всю неделю: приморский оперштаб озвучил неутешительную статистику по COVID-19

16 октября 2020, 02:00
Сюжет
COVID-19
За минувшие сутки во Владивостоке зарегистрировано 104 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день составляет 13 110 человек.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием, заболеваемость продолжает расти с каждым днём на протяжении последней недели. Последний раз такие цифры фиксировались в конце июля.

Кроме того, за последние сутки справиться с заболеванием смогли 85 человек. Всего с болезнью справились 11079 пациентов.

Ещё один человек скончался от коронавируса. Всего от опасной инфекции погибло 126 приморцев.

Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

#Новости#Общество#COVID-19
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