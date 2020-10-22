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Posted 22 октября 2020, 00:57

Published 22 октября 2020, 00:57

Modified 1 сентября 2022, 03:17

Updated 1 сентября 2022, 03:17

Владимир Путин заявил о жестких ограничительных мерах по коронавирусу

22 октября 2020, 00:57
Сюжет
COVID-19
Владимир Путин заявил о том, что власти не намерены в этот раз вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. В своем выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей лидер страны отметил, что подобные меры исключены.

После выступления основного владельца акций «Северстали» Алексея Мордашова президент выразил свое мнение. Бизнесмен просил не закрывать больше производство. Он добавил, что задача сейчас стоит очень серьёзная — сохранить здоровье и жизни россиян и обеспечить сохранение трудовой занятости и заработка.

Владимир Путин отметил строгую необходимость соблюдать санитарные правила на всех предприятиях в период пандемии.

«Потому что от четкого соблюдения этих правил будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы самого предприятия», — заявил президент.

Он добавил, что бизнес должен сам и точечно определить те меры предосторожности, которые будут соблюдаться на предприятиях и в офисах — согласно рекомендациям специалистов.

Напомним, что в последнее время заболеваемость коронавирусом в Приморье растёт рекордными темпами, увеличилась и смертность от опасной болезни. Так, два дня назад было зафиксировано четыре летальных случая за сутки.

В Приморском крае за предыдущие сутки выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе заразились 13 688 человек. 138 пациентов скончались от болезни.

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#Новости#Общество#Россия#Путин#COVID-19
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