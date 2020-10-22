Владимир Путин заявил о жестких ограничительных мерах по коронавирусу

Posted 22 октября 2020, 00:57
Published 22 октября 2020, 00:57
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
После выступления основного владельца акций «Северстали» Алексея Мордашова президент выразил свое мнение. Бизнесмен просил не закрывать больше производство. Он добавил, что задача сейчас стоит очень серьёзная — сохранить здоровье и жизни россиян и обеспечить сохранение трудовой занятости и заработка.
Владимир Путин отметил строгую необходимость соблюдать санитарные правила на всех предприятиях в период пандемии.
«Потому что от четкого соблюдения этих правил будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы самого предприятия», — заявил президент.
Он добавил, что бизнес должен сам и точечно определить те меры предосторожности, которые будут соблюдаться на предприятиях и в офисах — согласно рекомендациям специалистов.
Напомним, что в последнее время заболеваемость коронавирусом в Приморье растёт рекордными темпами, увеличилась и смертность от опасной болезни. Так, два дня назад было зафиксировано четыре летальных случая за сутки.
В Приморском крае за предыдущие сутки выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе заразились 13 688 человек. 138 пациентов скончались от болезни.