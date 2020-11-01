Запретили улыбаться лисам: министерство экологии Московской области бьёт тревогу

Приморцы любят лис Русского острова, а многие специально приезжают на остров, чтобы покормить зверей. Несколько лет назад интернет-пользователи даже предлагали установить на Русском острове знак «Осторожно, лисы» после того, как автомашина сбила дикого лиса. Школьники строили для зверей кормушки, назвав своей экологический проект «Деревней для лис». При этом «Восток-Медиа» ранее также предупреждало, что эти звери могут быть разносчиками бешенства. Однако до сих пор не было зафиксировано ни одного случая такого заболевания среди приморцев, кормивших лис.