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Posted 1 ноября 2020, 06:26

Published 1 ноября 2020, 06:26

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Тематическое фото

Запретили улыбаться лисам: министерство экологии Московской области бьёт тревогу

1 ноября 2020, 06:26
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Дикие лисы, которых приморцы уже привыкли видеть на Русском острове в окрестностях Океанариума, вызывают тревогу у жителей Подмосковья. Там эти звери тоже стали часто встречаться людям, при этом поведение их довольно агрессивно. Областное министерство экологии разработало целую инструкцию на случай встречи с лисой.

В памятке, опубликованной на сайте Минэкологии Московской области, говорится: «При встрече с лисой нельзя делать резких движений, улыбаться, так как зверь может принять улыбку за угрожающий оскал, смотреть в глаза хищнику. Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт нельзя ни в коем случае.»

Также в памятке содержится описание картины бешенства, которым может быть заражена встреченная лиса. Больного зверя можно распознать по обильному слюнотечению с пеной, вывалившемуся языку, шаткой походке, мутному взгляду и припухшей морде.

Приморцы любят лис Русского острова, а многие специально приезжают на остров, чтобы покормить зверей. Несколько лет назад интернет-пользователи даже предлагали установить на Русском острове знак «Осторожно, лисы» после того, как автомашина сбила дикого лиса. Школьники строили для зверей кормушки, назвав своей экологический проект «Деревней для лис». При этом «Восток-Медиа» ранее также предупреждало, что эти звери могут быть разносчиками бешенства. Однако до сих пор не было зафиксировано ни одного случая такого заболевания среди приморцев, кормивших лис.

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#Новости#Общество#Россия#Лиса
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