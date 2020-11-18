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Posted 18 ноября 2020, 04:59

Published 18 ноября 2020, 04:59

Modified 17 августа 2022, 09:20

Updated 17 августа 2022, 09:20

На опасных участках дороги, ведущей к посёлку Поспелово, установили леера

18 ноября 2020, 04:59
Сюжет
Безопасность
Вместе с новым асфальтом дорога, ведущая на Русском острове к посёлку Поспелово, получит новые барьерные ограждения в опасных местах. Их уже частично смонтировали по краям дороги.

Вместе с новым асфальтом дорога, ведущая на Русском острове к посёлку Поспелово, получит новые барьерные ограждения в опасных местах. Их уже частично смонтировали по краям дороги.

Асфальт на дорогах Русского острова появился ещё в прошлом году — дорожные службы уложили 8 километров качественного покрытия на дорогах в посёлках Поспелово, Парис и Экипажный, а также на подъездах к этим населённым пунктам. Теперь же настала очередь позаботиться о безопасности подъездных путей — в тех местах, где дорога круто петляет, а кюветы глубоки, после консультаций с ГИБДД дорожники устанавливают леера. Их общая протяжённость составляет почти 1900 метров.

Как рассказали специалисты городского управления дорог и благоустройства, помимо Русского острова ограждения, разметка, знаки и другие средства профилактики аварий появляются и в других районах Владивостока — например, барьеры, разграничивающие встречные потоки автотранспорта, появилось на Выселковой, улице Всеволода Сибирцева. Пешеходное ограждение, ограничивающее выход пешеходов на дорогу, установили на проспекте Красного Знамени, Русской, проспекте 100-летия Владивостока, Адмирала Горшкова, Аллилуева, Народном проспекте и других городских улицах. Во многих местах «зебры» стали рельефными, соединив в себе функции «лежачих полицейских» и переходов. Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край» на 2020 – 2027 годы.

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