На опасных участках дороги, ведущей к посёлку Поспелово, установили леера

Асфальт на дорогах Русского острова появился ещё в прошлом году — дорожные службы уложили 8 километров качественного покрытия на дорогах в посёлках Поспелово, Парис и Экипажный, а также на подъездах к этим населённым пунктам. Теперь же настала очередь позаботиться о безопасности подъездных путей — в тех местах, где дорога круто петляет, а кюветы глубоки, после консультаций с ГИБДД дорожники устанавливают леера. Их общая протяжённость составляет почти 1900 метров.