Сплошную разделительную на находкинской трассе местами изменят на прерывистую

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что параллельно с ремонтом старой трассы в Приморье строится новая трасса Владивосток — Находка — порт Восточный. Сейчас строители работают над вторым этапом, который должен завершиться в декабре 2021 года — это участок от Артёма до Царёвки. Главная идея новой дороги заключается в том, что она проходит в объезд населённых пунктов, а значит, позволяет преодолевать расстояния быстрее.