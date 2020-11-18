Сплошную разделительную на находкинской трассе местами изменят на прерывистую

Posted 18 ноября 2020, 07:07
Published 18 ноября 2020, 07:07
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили сотрудники регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, ремонт находкинской трассы в нынешнем сезоне уже завершился. На будущий год остались 6 участков, где расположены небольшие мосты. На свежий асфальт нанесли новую разметку — однако, сразу после этого от автомобилистов посыпались жалобы. Водители писали в том числе и в социальные сети губернатору Приморья.
В итоге краевые власти решили пересмотреть разметку и там, где это не будет противоречить правилам безопасной организации дорожного движения, сделать вместо сплошной линии прерывистую. Такая линия разрешает обгон.
Обновлением разметки займётся специализированная компания, чей профиль — диагностика и обследование автомобильных дорог. До 25 ноября изменения воплотят в жизнь. Реализация идет в рамках государственной программы «Безопасный край».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что параллельно с ремонтом старой трассы в Приморье строится новая трасса Владивосток — Находка — порт Восточный. Сейчас строители работают над вторым этапом, который должен завершиться в декабре 2021 года — это участок от Артёма до Царёвки. Главная идея новой дороги заключается в том, что она проходит в объезд населённых пунктов, а значит, позволяет преодолевать расстояния быстрее.