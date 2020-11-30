«До сих пор стыдно»: исповедь автоледи из Приморья вызвала ажиотаж в сети

«Сегодня на Второй Речке я затупила на перекрёстке, встала в крайний правый ряд — там горел зелёный, мне нужно было прямо — там был красный. Короче, мужчина меня засигналил и по-любому обматерил. До сих пор стыдно и уши горят», — пишет автор в паблике dpskontrol125rus.