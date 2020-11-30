vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2020, 03:29

Published 30 ноября 2020, 03:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«До сих пор стыдно»: исповедь автоледи из Приморья вызвала ажиотаж в сети

«До сих пор стыдно»: исповедь автоледи из Приморья вызвала ажиотаж в сети

30 ноября 2020, 03:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница пригорода Владивостока рассказала о том, что её внезапный «затуп» на дороге едва не спровоцировал ДТП. Вместе с тем, девушка извинилась перед водителем, которого заставила понервничать на перекрёстке.

«Сегодня на Второй Речке я затупила на перекрёстке, встала в крайний правый ряд — там горел зелёный, мне нужно было прямо — там был красный. Короче, мужчина меня засигналил и по-любому обматерил. До сих пор стыдно и уши горят», — пишет автор в паблике dpskontrol125rus.

В комментариях отнеслись к «исповеди» жительницы Владивостока неоднозначно.

«Зачем сюда такое писать? Учи ПДД и всё, тупит и расписывает это зачем-то!»;

«Вы ничего не нарушили, расслабьтесь. Левая полоса для поворота только налево, правая полоса прямо и направо. Так что расслабьтесь»;

«Ну хоть призналась сама»;

«Я тоже езжу на Рафике, поматерил тебя на всякий случай»;

«Да всякое бывает! Не только с девчатами! Прям все святые, никогда ни разу не тупили на дороге».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как грузовой автомобиль и легковое авто столкнулись на Михайловском шоссе в Уссурийске. На месте происшествия, судя по всему, остались для разбирательств оба водителя.

Материалы по теме
Неожиданный манёвр: массовая авария произошла во Владивостоке Во Владивостоке неудачный манёвр спровоцировал кульбит BMWНеудачный манёвр водителя во Владивостоке спровоцировал серьёзное ДТП
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика