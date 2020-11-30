«До сих пор стыдно»: исповедь автоледи из Приморья вызвала ажиотаж в сети

Posted 30 ноября 2020, 03:29
Published 30 ноября 2020, 03:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Сегодня на Второй Речке я затупила на перекрёстке, встала в крайний правый ряд — там горел зелёный, мне нужно было прямо — там был красный. Короче, мужчина меня засигналил и по-любому обматерил. До сих пор стыдно и уши горят», — пишет автор в паблике dpskontrol125rus.
В комментариях отнеслись к «исповеди» жительницы Владивостока неоднозначно.
«Зачем сюда такое писать? Учи ПДД и всё, тупит и расписывает это зачем-то!»;
«Вы ничего не нарушили, расслабьтесь. Левая полоса для поворота только налево, правая полоса прямо и направо. Так что расслабьтесь»;
«Ну хоть призналась сама»;
«Я тоже езжу на Рафике, поматерил тебя на всякий случай»;
«Да всякое бывает! Не только с девчатами! Прям все святые, никогда ни разу не тупили на дороге».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как грузовой автомобиль и легковое авто столкнулись на Михайловском шоссе в Уссурийске. На месте происшествия, судя по всему, остались для разбирательств оба водителя.