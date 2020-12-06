Проезд открыт: движение по Русскому мосту восстановлено

Уже 6 декабря к назначенному времени к въезду на мост начали съезжаться автомобили. Среди них были как и пассажирские автобусы, так и такси. В образовавшемся заторе из пунктуальных граждан были, видимо, и те, кто просто желал прокатиться по острову или поужинать в любимом кафе в бухте Новик.