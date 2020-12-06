vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2020, 07:05

Published 6 декабря 2020, 07:05

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Проезд открыт: движение по Русскому мосту восстановлено

6 декабря 2020, 07:05
Мостовой переезд обещали открыть 6 декабря к 16.30, но к этому времени переезд был закрыт, а с района Катерной образовалась длинная пробка.

Открытия моста ждали с нетерпением многие: студенты, преподаватели, врачи из медцентра ДВФУ и просто жители острова. В минувшую пятницу власти обозначили день и время открытия.

Уже 6 декабря к назначенному времени к въезду на мост начали съезжаться автомобили. Среди них были как и пассажирские автобусы, так и такси. В образовавшемся заторе из пунктуальных граждан были, видимо, и те, кто просто желал прокатиться по острову или поужинать в любимом кафе в бухте Новик.

Отметим, что движение по мосту должно было возобновиться, но даже в 16.50 этого не произошло. Люди стали выходить из автомобилей и идти к закрытым шлагбаумам, чтобы выяснить в чем причина.

Напомним, мост на остров Русский был перекрыт ради безопасности жителей города и края. Ванты и опоры моста покрылись толстым слоем льда во время ледяного шторма. Когда погода нормализовалась, лёд начал откалываться и падать вниз с большой высоты.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика