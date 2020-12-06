Проезд открыт: движение по Русскому мосту восстановлено

Posted 6 декабря 2020, 07:05
Published 6 декабря 2020, 07:05
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Открытия моста ждали с нетерпением многие: студенты, преподаватели, врачи из медцентра ДВФУ и просто жители острова. В минувшую пятницу власти обозначили день и время открытия.
Уже 6 декабря к назначенному времени к въезду на мост начали съезжаться автомобили. Среди них были как и пассажирские автобусы, так и такси. В образовавшемся заторе из пунктуальных граждан были, видимо, и те, кто просто желал прокатиться по острову или поужинать в любимом кафе в бухте Новик.
Отметим, что движение по мосту должно было возобновиться, но даже в 16.50 этого не произошло. Люди стали выходить из автомобилей и идти к закрытым шлагбаумам, чтобы выяснить в чем причина.
Напомним, мост на остров Русский был перекрыт ради безопасности жителей города и края. Ванты и опоры моста покрылись толстым слоем льда во время ледяного шторма. Когда погода нормализовалась, лёд начал откалываться и падать вниз с большой высоты.