Картина дня в Приморье: новый циклон, тигры на дачах и грозные цифры по COVID-19

Резкое похолодание обещают синоптики в Приморье. Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, в скором времени над Японским морем может активизироваться циклон. Есть несколько вариантов его движения относительно приморской столицы. Так, существует вероятность, что циклон будет двигаться близко с Владивостоком, по другой версии вихрь будет проходить примерно в 100-150 километрах от города. По словам главного синоптика региона, с 13 по 15 декабря в дальневосточной столице резко похолодает. Кроме того, при прохождении приземного циклона вблизи Владивостока в городе может пройти сильный снег.