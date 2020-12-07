Картина дня в Приморье: новый циклон, тигры на дачах и грозные цифры по COVID-19

Posted 7 декабря 2020, 14:09
Published 7 декабря 2020, 14:09
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Резкое похолодание и снег
Резкое похолодание обещают синоптики в Приморье. Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, в скором времени над Японским морем может активизироваться циклон. Есть несколько вариантов его движения относительно приморской столицы. Так, существует вероятность, что циклон будет двигаться близко с Владивостоком, по другой версии вихрь будет проходить примерно в 100-150 километрах от города. По словам главного синоптика региона, с 13 по 15 декабря в дальневосточной столице резко похолодает. Кроме того, при прохождении приземного циклона вблизи Владивостока в городе может пройти сильный снег.
Новые жертвы коронавируса
За последние сутки в Приморье стало известно о 236 новых случаях заболевания коронавирусом. Итого в крае опасной инфекцией заразились уже 23 551 человек. Выздоровело за сутки только 58 человек, за это же время пятеро скончались. Общее число приморцев, победивших COVID-19, составляет 16 449. Общее число жертв ковида в крае – 262 человека.
Тигры на дачах
Жителей Надеждинского района предупреждают о страшно красивой опасности: в Instagram появилась информация, что в районе посёлка Соловей Ключ гуляет тигрица с тигрёнком. Многие пользователи соцсетей подтвердили, что основания для тревоги имеются: местные жители рассказали в комментариях, что видели на своих участках огромные следы.