«Мы без него не живём»: приморцы бьют тревогу — куда пропал дексаметазон?

«Мы с мужем проверили наличие дексаметазона во всех возможных аптеках, где доступен онлайн-заказ. В наличие есть глазные капли, иногда можно встретить таблетки, а именно раствор для инъекций найти не можем. Судя по данным на сайтах аптек, но иногда бывает в продаже, но молниеносно исчезает», — поделилась жительница Владивостока Галина Блинова.