«Мы без него не живём»: приморцы бьют тревогу — куда пропал дексаметазон?

Posted 10 декабря 2020, 02:34
Published 10 декабря 2020, 02:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В аптеках действительно наблюдаются сложности с препаратом дексаметазон (препарат, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием). Можно найти лекарство в таблетках или капли для глаз, однако именно инъекционных форм в продаже практически нет.
«Мы с мужем проверили наличие дексаметазона во всех возможных аптеках, где доступен онлайн-заказ. В наличие есть глазные капли, иногда можно встретить таблетки, а именно раствор для инъекций найти не можем. Судя по данным на сайтах аптек, но иногда бывает в продаже, но молниеносно исчезает», — поделилась жительница Владивостока Галина Блинова.
Отметим, что во временных рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дексаметазон включён в схемы лечения как в амбулаторных условиях, так и в стационаре.
«Срочно! Нужна ваша помощь. Куплю ампулы дексаметазона. Во Владивостоке нет в продаже. Прошу репост», — подобного рода объявления всё чаще встречаются в популярных группах в «Инстаграм».
Надо отметить, что горожане довольно живо реагируют на подобные просьбы. Кто-то делится своими историями поисков, другие предлагают безвозмездную помощь, обещают отдать свои домашние сбережения препарата. Вот, что пишут люди:
Отметим, что аптечные сети в крае — это частный бизнес, он не подчиняется и не контролируется Минздравом, может лишь прислушиваться к рекомендациям. При этом государственных аптек в Приморском крае нет.