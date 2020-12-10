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Posted 10 декабря 2020, 02:34

Published 10 декабря 2020, 02:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Мы без него не живём»: приморцы бьют тревогу — куда пропал дексаметазон?

«Мы без него не живём»: приморцы бьют тревогу — куда пропал дексаметазон?

10 декабря 2020, 02:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Жители Приморского края жалуются на нехватку очень важного лекарственного препарата — дексаметазона. Некоторые граждане собирают лекарство по знакомым или пускают клич в социальных сетях.

В аптеках действительно наблюдаются сложности с препаратом дексаметазон (препарат, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием). Можно найти лекарство в таблетках или капли для глаз, однако именно инъекционных форм в продаже практически нет.

«Мы с мужем проверили наличие дексаметазона во всех возможных аптеках, где доступен онлайн-заказ. В наличие есть глазные капли, иногда можно встретить таблетки, а именно раствор для инъекций найти не можем. Судя по данным на сайтах аптек, но иногда бывает в продаже, но молниеносно исчезает», — поделилась жительница Владивостока Галина Блинова.

Отметим, что во временных рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дексаметазон включён в схемы лечения как в амбулаторных условиях, так и в стационаре.

«Срочно! Нужна ваша помощь. Куплю ампулы дексаметазона. Во Владивостоке нет в продаже. Прошу репост», — подобного рода объявления всё чаще встречаются в популярных группах в «Инстаграм».

Надо отметить, что горожане довольно живо реагируют на подобные просьбы. Кто-то делится своими историями поисков, другие предлагают безвозмездную помощь, обещают отдать свои домашние сбережения препарата. Вот, что пишут люди:

  • «Недавно искали тоже, но на Дальнем Востоке под заказ и то, если будет. В Питере нет, в Ставрополе и так далее нет. Что вообще происходит с лекарствами — они есть, но их просто ещё не оцифровали?»;
  • «Был в Находке. Буквально 3 дня назад»;
  • «Похоже, раскупили покорители Эвереста — его колют при высотном отёке лёгких»;
  • «Их нет даже в Москве, у меня родные всю Москву объездили. Только благодаря хорошим людям вылечилась. Что будет дальше, просто страшно думать»;
  • «Их нет в продаже не только во Владивостоке, много где нет. Ростов — нет, Самара — нет, Краснодар — нет и ещё много где»;
  • «Декстаметазон также нужен онкобольным. Нигде найти не можем»;
  • «Неделю назад я прочитала такое сообщение и пришла в шок! Давай звонить в наши аптеки и нет нигде. Нашла в одной 12 упаковок и все выкупила. У мамы опухоль в голове, мы без него не живём».

Отметим, что аптечные сети в крае — это частный бизнес, он не подчиняется и не контролируется Минздравом, может лишь прислушиваться к рекомендациям. При этом государственных аптек в Приморском крае нет.

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