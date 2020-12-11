Лучше бы подарили: знаменитый гоночный автомобиль утопили в приморском озере Ханка

Отметим, что ежедневные предупреждения властей, спасателей и синоптиков не останавливают приморцев от выезда на лёд. Регулярно за день происходит по несколько случаев, когда люди и автомобили проваливаются в ледяную воду. Однако даже самые трагические истории не становятся примером для жителей региона.