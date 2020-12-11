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Posted 11 декабря 2020, 04:38

Published 11 декабря 2020, 04:38

Modified 1 сентября 2022, 04:12

Updated 1 сентября 2022, 04:12

Лучше бы подарили: знаменитый гоночный автомобиль утопили в приморском озере Ханка

11 декабря 2020, 04:38
Сюжет
Происшествие
Водитель гоночного автомобиля решил вылететь на тонкий лёд озера Ханка. Из-за того, что морозы сейчас совсем слабые, машина ожидаемо провалилась в воду.

Фотографии с места события очевидец выложил в паблике «Экипажи ДПС». Там же ситуация обросла добротным количеством комментариев.

«ГТР был хороший»;

«О, господи. Подарите мне такую машину? Все равно утопите, вам ведь не жалко, так какая разница?»;

«Как подарить? А корюшку они на что ловить будут?»;

«Корытами утопленными уже никого не удивить. Пришло время для экшена!»;

«Это же знаменитая тачка! Продайте мне стопы с него?»;

Отметим, что ежедневные предупреждения властей, спасателей и синоптиков не останавливают приморцев от выезда на лёд. Регулярно за день происходит по несколько случаев, когда люди и автомобили проваливаются в ледяную воду. Однако даже самые трагические истории не становятся примером для жителей региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нескольких случаях с провалившимися под лёд автомобилями и людьми. Так, в районе Тавричанки машина практически полностью ушла под воду. Накануне под лёд провалился микроавтобус.

Не выдерживает тонкий лёд и человеческого веса — недавно в районе Океанской товарищи спасли рыбака, который упал в полынью. Ранее возле полуострова Песчаный тела троих человек вытащили спасатели — рыбаки утонули, погнавшись «за корюшкой».

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#Новости#Происшествие
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