Лучше бы подарили: знаменитый гоночный автомобиль утопили в приморском озере Ханка

Posted 11 декабря 2020, 04:38
Published 11 декабря 2020, 04:38
Modified 1 сентября 2022, 04:12
Updated 1 сентября 2022, 04:12
Фотографии с места события очевидец выложил в паблике «Экипажи ДПС». Там же ситуация обросла добротным количеством комментариев.
«ГТР был хороший»;
«О, господи. Подарите мне такую машину? Все равно утопите, вам ведь не жалко, так какая разница?»;
«Как подарить? А корюшку они на что ловить будут?»;
«Корытами утопленными уже никого не удивить. Пришло время для экшена!»;
«Это же знаменитая тачка! Продайте мне стопы с него?»;
Отметим, что ежедневные предупреждения властей, спасателей и синоптиков не останавливают приморцев от выезда на лёд. Регулярно за день происходит по несколько случаев, когда люди и автомобили проваливаются в ледяную воду. Однако даже самые трагические истории не становятся примером для жителей региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нескольких случаях с провалившимися под лёд автомобилями и людьми. Так, в районе Тавричанки машина практически полностью ушла под воду. Накануне под лёд провалился микроавтобус.
Не выдерживает тонкий лёд и человеческого веса — недавно в районе Океанской товарищи спасли рыбака, который упал в полынью. Ранее возле полуострова Песчаный тела троих человек вытащили спасатели — рыбаки утонули, погнавшись «за корюшкой».