vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2020, 14:48

Published 16 декабря 2020, 14:48

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Аккуратно, даже за это штрафуют: водителей Владивостока предупреждают

Аккуратно, даже за это штрафуют: водителей Владивостока предупреждают

16 декабря 2020, 14:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владивостокский водитель предупредил других горожан о том, где можно «налипнуть» на штраф за неправильную парковку.

«На Русской аккуратнее. За „ёлочку“ приходят штрафы», — заявил автор, подкрепив своё утверждение снимком с места парковки.

Однако пользователи предположили, что штраф водителю пришёл не за способ парковки, а за неверно выбранное место для того, чтобы оставить там свою машину. Вот, что они пишут:

  • «Там всегда так было»;
  • «А как он определил, что он именно припарковался, а не остановился для выгрузки или загрузки?»;
  • «Ещё и остановка вроде там»;
  • «Даже за это уже штрафуют»;
  • «Там вообще нельзя стоять, везде остановка сплошная. Парковки там есть и не одна»;
  • «Да там и вдоль дороги нельзя парковаться, остановка же»;
  • «Не за ёлочку, а за парковку в неположенном месте»;
  • «Недавно пришёл штраф за елочку на Посьетской, где „Фикс-прайс“ и отделение банка. Часто там парковалась, впервые прилетело. Так что там тоже не стоит»;
  • «Хорошо, когда штрафы приходят, а не как у меня. Просто в один день заблокировали все счета и сняли не пятьсот рублей, а полторы тысячи. К приставам дозвониться не могу».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фотовидеокамеры в 2020 году выявили более миллиона нарушений правил на дорогах Приморья.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика