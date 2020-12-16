Аккуратно, даже за это штрафуют: водителей Владивостока предупреждают

Posted 16 декабря 2020, 14:48
Published 16 декабря 2020, 14:48
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
«На Русской аккуратнее. За „ёлочку“ приходят штрафы», — заявил автор, подкрепив своё утверждение снимком с места парковки.
Однако пользователи предположили, что штраф водителю пришёл не за способ парковки, а за неверно выбранное место для того, чтобы оставить там свою машину. Вот, что они пишут:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что фотовидеокамеры в 2020 году выявили более миллиона нарушений правил на дорогах Приморья.