Съесть до полуночи: сколько приморцы заплатят за салат «Оливье»

Столь большая разница с прошлогодней стоимостью праздничного салата объясняется скачком цен на продукты питания в последние месяцы. По данным Примстата, в среднем цены на продукты питания с начала года выросли на 5,5%. В первую очередь, конечно, за счет подорожания плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года. Абсолютный рекордсмены — свежие огурцы и помидоры, за месяц они подскочили в цене сразу на 20%. В ноябре стал дороже картофель на 4%, на 5% — чеснок, капуста белокочанная свежая, морковь.