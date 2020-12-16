Съесть до полуночи: сколько приморцы заплатят за салат «Оливье»

Posted 16 декабря 2020, 05:07
Published 16 декабря 2020, 05:07
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Редакция «Восток-Медиа» составила свой индекс и подсчитала, во сколько обойдётся традиционное новогоднее блюдо — салат «Оливье» — жителям Приморья.
В одном из экономдискаунтеров Владивостока килограмм картофеля можно купить от 34 до 69 рублей, десяток яиц от 50 до 92 рублей, килограмм моркови — 40 рублей, банку огурцов — 160 рублей. Банка зелёного горошка выйдет в 89 рублей, а пачка майонеза весом 410 граммов — от 77 до 84 рублей. Килограмм варёной колбасы обойдётся в среднем 360 рублей. Напомним, что данные цены находятся скорее в нижнем диапазоне средних цен по рынку, но даже если при расчётах опираться на них, картина выходит не совсем радостная.
По данным Росстата в прошлом году индекс оливье составлял в Приморском крае 365 рублей 29 копеек. В 2020 он значительно подрос и составляет 533 рубля 50 копеек. При расчете индекса «Оливье» учитываются цены за пол килограмма картофеля, 500 грамм консервированных огурцов, зелёный горошек (380 г.), вареную колбасу (300 г.), 200 грамм моркови и 5 яиц, а так же 200 грамм майонеза.
Столь большая разница с прошлогодней стоимостью праздничного салата объясняется скачком цен на продукты питания в последние месяцы. По данным Примстата, в среднем цены на продукты питания с начала года выросли на 5,5%. В первую очередь, конечно, за счет подорожания плодоовощной продукции на 5% за месяц и на 13% по отношению к декабрю 2019 года. Абсолютный рекордсмены — свежие огурцы и помидоры, за месяц они подскочили в цене сразу на 20%. В ноябре стал дороже картофель на 4%, на 5% — чеснок, капуста белокочанная свежая, морковь.
Напомним, «Индекс оливье» — считается точным отражением уровня инфляции. Так называемый «индекс оливье» был впервые использован в 2009 году газетой «Труд», которая стала использовать его по аналогии с традиционным «индексом Биг-Мака».