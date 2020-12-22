В Артёмовском городском округе сняли режим ЧС

Posted 22 декабря 2020, 02:00
Published 22 декабря 2020, 02:00
Modified 1 сентября 2022, 03:16
Updated 1 сентября 2022, 03:16
Решение отменить режим ЧС было принято после проверки обстановки на территории муниципалитета и прогноза дальнейших событий.
«Все подразделения, которые привлекались к ликвидации ЧС, переведены в режим повседневной деятельности», — отметили в администрации Артёмовского ГО.
Режим ЧС в Артёме был введён после ледяного дождя, который обрушился на Приморье 19 ноября и сковал работу большей части коммунальной инфраструктуры и электроснабжения.
На восстановительных работах на аварийных участках ежедневно работали до 130 специалистов и до 45 единиц спецтехники.
С улиц Артёмовского ГО было убрано 28 тысяч кубометров веток и расчищено 200 километров сетей.
126 километров электросетей были восстановлены во время ликвидации последствий непогоды.
Эксперты отмечают, что для восстановления деревьев и кустарников, которые пострадали от ледяного шторма в Артёме, потребуется не менее 5 лет — более 70% растительности в муниципалитете было повреждено.
«Мощный циклон нанёс серьёзный ущерб местной экосистеме. Запланировано проведение дендрологической экспертизы древесно-кустарниковой растительности для сохранения и восстановления зеленых насаждений. По итогам дендрологической экспертизы будет дана полная оценка ущерба, определено общее количество зелёных насаждений, подлежащих восстановлению и высадке, определен породистый состав зеленого фонда округа и места высадки», — отметили в отделе окружающей среды и природопользования администрации Артёмовского ГО.
Специалисты в данный момент определяют наиболее пострадавшие территории от ледяного дождя. Затраты на компенсацию ущерба составит более 35 миллионов рублей.
Восстановительные работы планируют начать весной 2021 года. Общий срок работ может занять не менее пяти лет.
Ранее режим ЧС отменили во Владивостоке — спустя месяц после циклона. Он действовал с 19 ноября по 21 декабря. Соответствующее постановление подписал мэр приморской столицы. По словам специалистов администрации, основные аварийные участки в городе ликвидированы, но расчистка улиц от льда и снега ведётся до сих пор.
10 декабря в Приморье отменили режим ЧС регионального масштаба. Основные проблемы последствий ледяного шторма устранены. Точечные работы продолжаются на отдельных местах.