В Артёмовском городском округе сняли режим ЧС

Ранее режим ЧС отменили во Владивостоке — спустя месяц после циклона. Он действовал с 19 ноября по 21 декабря. Соответствующее постановление подписал мэр приморской столицы. По словам специалистов администрации, основные аварийные участки в городе ликвидированы, но расчистка улиц от льда и снега ведётся до сих пор.