Ночь жестянщика, начало: машины «визжат» и буксуют в центре Владивостока

Posted 26 января 2021, 11:44
Published 26 января 2021, 11:44
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Сложная ситуация на трассах возникла даже в центре города. Так, в популярном Instagram-паблике dps_vl появилось впечатляющее видео, снятое на Океанском проспекте. Судя по кадрам с места событий, состояние дорог таково, что машины не могут преодолеть даже небольшой подъём к торговому центру «Изумруд». Автомобили «визжат» и буксуют на гололёде, на данном участке трассы уже образовалась внушительная пробка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что дороги Владивостока и пригорода уже стали по-настоящему опасными для автомобилистов и пешеходов. Как рассказали корреспонденту информагентства автомобилисты, «снегодождь» налипает на трассу и на стёкла машин, создавая плохую видимость, дорожное полотно очень скользкое, и ехать приходится на минимальной скорости. По словам водителей, на дороги пока лучше не выезжать.
Напомним, также серьёзное ухудшение погоды в Приморье ожидается 28 и 29 января. По одной из версий, во Владивостоке и на юге края может пройти очень сильный снегопад, сильная метель и ветер ураганной силы (более 35 метров в секунду).