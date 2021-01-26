Ночь жестянщика, начало: машины «визжат» и буксуют в центре Владивостока

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что дороги Владивостока и пригорода уже стали по-настоящему опасными для автомобилистов и пешеходов. Как рассказали корреспонденту информагентства автомобилисты, «снегодождь» налипает на трассу и на стёкла машин, создавая плохую видимость, дорожное полотно очень скользкое, и ехать приходится на минимальной скорости. По словам водителей, на дороги пока лучше не выезжать.