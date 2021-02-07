Около политики: главное в общественно-политической жизни Приморья за неделю

Posted 7 февраля 2021, 01:14
Published 7 февраля 2021, 01:14
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Экспертное сообщество продолжает обсуждать перенарезку одномандатных округов и влияние данного события на грядущие выборы. Мы уже подробно рассказ об этом в предыдущем дайджесте и в серии экспертных материалов. Так что на этот раз решили обратить внимание на другие важные события в Приморье.
Митинг за Навального: задержания и штрафы
Очередной митинг в поддержку Алексея Навального прошёл во Владивостоке 31 января. На вторую несогласованную акцию собралось гораздо меньше человек, чем на первую, которая прошла 23 января. Причем, обращали внимание наблюдатели, большинство из них — журналисты и полицейские.
В итоге, по данным УМВД, было задержано 198 человек, 12 из них — несовершеннолетние.
3 февраля на памятнике борцам за власть советов в центре Владивостока появилась надпись «Свободу Навальному». Уже на следующий день нарушителя задержали, им оказался 31-летний мужчина из Владивостока. Против него заведено уголовное дело за вандализм.
«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Установлена личность гражданина, причастного к инциденту. Им оказался 31-летний местный житель, который был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в приморском управлении МВД.
Мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.
Льготные авиабилеты для всех
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому приобрести субсидируемые государством авиабилеты теперь могут все жители Дальнего Востока, а не только льготные категории граждан.
«Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», — сообщает пресс-служба правительства.
Дальневосточникам теперь доступны льготные авиаперелеты по 21 направлению в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.
Ранее премьер заявил о выделении дополнительных пяти миллиардов рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке. Предположительно, приобрести льготные билеты смогут около 450 тысяч человек.
Запуск хабаровского НПЗ
На этой неделе после плановой модернизации оборудования наконец-то запустили хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Правительство края сообщает, что уже 10-12 февраля бензин в необходимом объёме появится в Приморском крае.
Как рассказал генеральный директор НПЗ Игорь Быстров, с момента запуска предприятие отгрузило более полутора тысяч тонн топлива и готово к полному обеспечению региона. На данный момент завод работает в сверхнормативном режиме. Кроме того, для обеспечения бесперебойного поступления топлива на АЗС организован специальный «зелёный коридор», по которому нефтепродукты доставляют по железной дороге.
Стоит отметить, что на текущий момент в Приморье продолжается дефицит самых популярных марок бензина — 92-го и 95-го. Некоторые АЗС начали завышать цены на топливо, водители вынуждены стоять в очередях, чтобы заправиться.