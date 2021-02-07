Около политики: главное в общественно-политической жизни Приморья за неделю

Экспертное сообщество продолжает обсуждать перенарезку одномандатных округов и влияние данного события на грядущие выборы. Мы уже подробно рассказ об этом в предыдущем дайджесте и в серии экспертных материалов. Так что на этот раз решили обратить внимание на другие важные события в Приморье.