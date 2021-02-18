Появились подробности пожара в строящемся доме в Приморье

Posted 18 февраля 2021, 01:23
Published 18 февраля 2021, 01:23
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
«Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 9:14, а в 9:20 на место прибыли первые пожарные расчёты. Спустя полчаса возгорание полностью ликвидировали — площадь пожара составила 10 квадратных метров. Установлено, что загорелся мусор в строящемся здании», — рассказал начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.
В пресс-службе ССК «Звезда» уточнили, что возгорание на строящемся объекте первой очереди Шестого микрорайона в городе Большой Камень случилось при проведении сварочных работ подрядной организацией, никакого материального ущерба нет. На месте создана комиссия для выяснения причин произошедшего.
Также уточняется, что в происшествии никто не пострадал, дом только строится и пока не сдан в эксплуатацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семь человек были спасены во время жуткого пожара, который случился во вторник, 16 февраля, в Уссурийске: на улице Промышленная загорелась квартира в многоэтажном доме. Буквально через шесть минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. При помощи спасательных устройств пожарные вывели на свежий воздух шесть жильцов дома. 45-летнюю женщину, находившуюся в объятой пламенем квартире, спасатели вынесли на носилках и передали бригаде скорой медицинской помощи.