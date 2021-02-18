Появились подробности пожара в строящемся доме в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семь человек были спасены во время жуткого пожара, который случился во вторник, 16 февраля, в Уссурийске: на улице Промышленная загорелась квартира в многоэтажном доме. Буквально через шесть минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты. При помощи спасательных устройств пожарные вывели на свежий воздух шесть жильцов дома. 45-летнюю женщину, находившуюся в объятой пламенем квартире, спасатели вынесли на носилках и передали бригаде скорой медицинской помощи.