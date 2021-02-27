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Posted 27 февраля 2021, 09:39

Published 27 февраля 2021, 09:39

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Валежник или хворост: жителям Якутии разрешили собирать ветки, но с условиями

27 февраля 2021, 09:39
Иногда в стране принимаются законы, которые вредят жителям страны. И с годами они портят жизнь людям все больше и больше. Бывает, правда, что через какое-то время принимаются послабления, но от этого жизнь россиян, зависящих от того или иного закона, не становится проще.

В данной ситуации речь идет о законе «О валежнике». Еще в 2006 году, в обновленном Лесном Кодексе РФ, этот самый валежник был признан «древесным ресурсом», и собирать его в лесах беспрепятственно было запрещено.

Но несмотря на то, что это закон, в ДФО он практически никак не исполнялся: люди топят печи всю зиму валежником, а не дровами, так как они очень дорогие.

Зачастую жители таежной деревни не имеют права заготавливать дрова вблизи своего населенного пункта, поскольку все деляны поделены меж лесозаготовителями, а отходы от лесозаготовки бизнесмены продают довольно дорого – не укупишь.

И только в 2018 году было вновь разрешено собирать валежник, но только в специально отведенных местах.

Так, в Бурятии появились даже специальные сайты, на которых публиковались места, где много валежника, и его можно собирать. И совсем не страшно, что эти места могли было очень далеко от населенного пункта, где люди топят дома валежником. К примеру, жителей Бурятии даже отдавали под суд за «кражу», если они собирали нападавшие сухие ветви рядом с домом, а не в тех местах, где было опубликовано на сайте.

В Краснодарском крае некоторые депутаты даже хотели вести учет вывезенного из леса валежника, а в Иркутске власти требовали оповещать их за месяц до предполагаемой даты сбора валежника. В остальных регионах разрешали его собирать только руками без применения какой-либо техники.

Отметим, что валежник в лесах – пожароопасный мусор из-за возгорания, которого может выгореть лес. В принципе, за все эти годы так и произошло. в России выгорели миллионы гектаров леса на миллиарды долларов США – не валежника, а ценной деловой древесины. От дыма пожаров задыхались целые регионы, выгорали целые поселки, люди оставались без крова и имущества, вводились режимы ЧС федерального и регионального значения. В нищих регионах тушить пожары было нечем.

Однако вчера, 26 февраля, этот «валежный беспредел» закончился и в Госсовете Якутии на совещании постоянного Комитета по земельным вопросам замминистра охраны природы Алексей Агеев сделал важное заявление, что в республике не будут вводиться дополнительные ограничения на сбор валежника. Однако, чтобы не было проблем с законом нужно уметь отличать валежник от хвороста.

Так, хворост – это, согласно Лесному кодексу РФ, тонкие стволы диаметром в комле до 4 см малоценных сопутствующих пород, подлежащих вырубке или производству рубок ухода.

А валежник – лежащие на поверхности земли остатки стволы, сучья, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, или образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев или их повреждения естественным путем – буреломами, снегопадами.

#Новости#Общество#Якутия#Деревья#Семейные деревья
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