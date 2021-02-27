Валежник или хворост: жителям Якутии разрешили собирать ветки, но с условиями

Так, в Бурятии появились даже специальные сайты, на которых публиковались места, где много валежника, и его можно собирать. И совсем не страшно, что эти места могли было очень далеко от населенного пункта, где люди топят дома валежником. К примеру, жителей Бурятии даже отдавали под суд за «кражу», если они собирали нападавшие сухие ветви рядом с домом, а не в тех местах, где было опубликовано на сайте.