Зимний характер: приморские синоптики рассказали о погоде в первый день весны

В соседних регионах — Забайкалье, Якутии, Амурской области и Хабаровском крае сейчас царят антициклоны, которые обуславливают похолодание в том числе в Приморье. Часть региона, тем временем, находилась под влиянием хабаровского циклона — в последний день зимы, 28 февраля, его разделы принесли в некоторые районы Приморья небольшой снег. Так, накануне средняя температура воздуха по краю колебалась от 3 до 12 градусов.