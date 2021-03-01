Зимний характер: приморские синоптики рассказали о погоде в первый день весны

Posted 1 марта 2021, 06:13
Published 1 марта 2021, 06:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В соседних регионах — Забайкалье, Якутии, Амурской области и Хабаровском крае сейчас царят антициклоны, которые обуславливают похолодание в том числе в Приморье. Часть региона, тем временем, находилась под влиянием хабаровского циклона — в последний день зимы, 28 февраля, его разделы принесли в некоторые районы Приморья небольшой снег. Так, накануне средняя температура воздуха по краю колебалась от 3 до 12 градусов.
Ночью на край пришёл холодный фронт, который принёс с севера холодную воздушную массу. Днём похолодание усилилось — столбики термометров понизились на 7-12 градусов.
Также глубокий циклон сейчас царит над территорией Камчатского края — его разгул отмечается в Беринговом море. Также неустойчивая погода — на Сахалине. Там в первый день весны идёт снег и сильный ветер.
Напомним, что приморские синоптики составили прогноз аномалий на первый весенний месяц 2021 года и дали предварительный прогноз погоды на начало весны в регионе. Кроме того, начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, какой будет погода 8 марта.