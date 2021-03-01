vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2021, 06:13

Published 1 марта 2021, 06:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Зимний характер: приморские синоптики рассказали о погоде в первый день весны

Зимний характер: приморские синоптики рассказали о погоде в первый день весны

1 марта 2021, 06:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Первый день весны в Приморье выдался достаточно пасмурным и холодным, больше похожим на зимний. Средняя температура воздуха в регионе на 2-8 градуса ниже климатической нормы.

В соседних регионах — Забайкалье, Якутии, Амурской области и Хабаровском крае сейчас царят антициклоны, которые обуславливают похолодание в том числе в Приморье. Часть региона, тем временем, находилась под влиянием хабаровского циклона — в последний день зимы, 28 февраля, его разделы принесли в некоторые районы Приморья небольшой снег. Так, накануне средняя температура воздуха по краю колебалась от 3 до 12 градусов.

Ночью на край пришёл холодный фронт, который принёс с севера холодную воздушную массу. Днём похолодание усилилось — столбики термометров понизились на 7-12 градусов.

Также глубокий циклон сейчас царит над территорией Камчатского края — его разгул отмечается в Беринговом море. Также неустойчивая погода — на Сахалине. Там в первый день весны идёт снег и сильный ветер.

Напомним, что приморские синоптики составили прогноз аномалий на первый весенний месяц 2021 года и дали предварительный прогноз погоды на начало весны в регионе. Кроме того, начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, какой будет погода 8 марта.

Материалы по теме
Последние зимние дни принесут в Приморье промозглую погоду«Будет по-другому»: Борис Кубай — про погоду на 8 марта и вероятность снегопада
#Новости#Общество#Дальний Восток#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика