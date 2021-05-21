По-братски: управляющая компания во Владивостоке «разбрасывается» домами

Posted 21 мая 2021, 08:54
Published 21 мая 2021, 08:54
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Юридический нюанс
Жители домов возмутились, ведь по закону управляющая компания не может просто так взять и передать кому-то несколько «подшефных» строений. Все решения УК (управляющей компании) должны соотноситься с волей проживающих в домах жильцов, поэтому люди начали писать жалобы во все возможные инстанции. Местные активисты говорят, что директор управляющей компании обходит дома и настоятельно убеждает людей перейти под управление новой УК. Об этом заявила депутат городской Думы Надежда Телелюева.
На первый взгляд управляющие компании никак между собой не связаны. Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, ООО «УК Фрунзенского района» находится под управлением местного бизнесмена Анатолия Слаутенко, работающего преимущественно в сфере ЖКХ. Ему принадлежит компания ООО «Агро Сид ДВ», руководит которой Глеб Юферов, родственник совладельца УК «Центральный район» Юрия Юферова. Это не единственная связь между руководством организациями — коммерческие компании Кирилла Шелестова, совладельца УК «Фрунзенского района» и Александра Шурипы, совладельца УК «Центральный район» имеют один телефонный номер на двоих.
Местные жители
Жительница дома № 29 Светлана Кононец считает, что «перетасовка домов», — хитрая махинация и её нужно остановить.
«Не знаю, зачем это нужно, но я не голосовала и не помню, чтобы было сказано о каком-то голосовании. Конечно нас, жителей подобное поведение управляющей компании „цепляет“. Так делать нельзя и мы против того чтобы нас перебрасывали из одной организации в другую», — сообщила женщина.
Другие горожане, проживающие в домах на улице Амурской, говорят, что подобные инсинуации не делают управляющей компании чести. В последнее время на разные «упрайляйки» в интернете появляется все больше жалоб и люди очень бдительно относятся к деятельности обслуживающих организаций. Сотрудники государственной жилищной инспекции сообщили корреспонденту издания, что по факту смены управляющей компании на улице Амурской будет проведено расследование.
«Если вы узнали, что в вашем доме якобы прошло голосование собственников и заявление на смену управляющей компании уже лежит в ГЖИ, то нужно в первую очередь отправиться в инспекцию и потребовать ознакомления с протоколом. Документ можно сфотографировать и уже вместе с другими жильцами посмотреть все ли бюллетени настоящие. Если ваша подпись есть, но вы не голосовали, то нужно написать об этом в ГЖИ. Специалисты передадут дело в полицию и правоохранительные органы будут работать с этой ушлой управляющей компанией», — сообщил сотрудник ГЖИ Приморского края Василий Фармагей.
Реакция властей
Администрация Владивостока знает о существующей проблеме жителей города и управляющей компании Фрунзенского района. В апреле бывший мэр города Владивостока Олег Гуменюк пытался разобраться в ситуации и даже выезжал на улицы Станюковича и Верхнепортовую.
Жители дома № 39 жаловались экс-градоначальнику, что они находятся в «подвисшем состоянии» и не знают, какая именно управляющая компания их обслуживает. Тогда вместе с мэром на встрече с жителями присутствовал заместитель прокурора Фрунзенского района Роман Язвенко, который принял от людей заявление на незаконные действия УК «Паллада». Тогда именно эта компания претендовала на местные дома и пыталась забрать их себе.
Эксперты рекомендуют в случае незаконной смены управляющей компании, обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Сотрудники этого ведомства знают, как работать с подобными ситуациями и могут быстро решить проблему.
Жалоба всем и каждому
Если ГЖИ не поможет, то жильцам следует обратиться в Роспотребнадзор. Именно специалисты этого ведомства решают вопросы, связанные с необоснованно высокими тарифами, услугами низкого качества, мошенническими действиями и многим другим. Однако если человек хочет получить или вернуть деньги, то здесь ему не помогут.
Жалобу на управляющую компанию можно оставить на Госуслугах. Сервис позволяет «забомбить» жалобами сразу несколько ведомств. Свое обращение через сайт можно направить в администрацию, ГЖИ, профильное министерство и ЖСК.
Также на Госуслугах можно оставить жалобу в антимонопольную службу, в случае если какие-то юридические лица завышают цены на электроэнергию. Специалисты обязательно разберутся и найдут виноватого.
Если специалисты Роспотребнадзора не помогут, то следует обратиться в прокуратуру. У ведомства есть интернет-приемная и свое обращение можно оставить на сайте. Обращение к специалистам предлагает несколько вариантов размещения жалобы — с авторизацией и без авторизации. Если не авторизироваться через сайт Госуслуг, то необходимо оставить контактные данные для того чтобы сотрудники прокуратуры могли оперативно связаться с заявителем.
Однако есть очень важное исключение — заявление о правонарушении, которое является уголовно-наказуемым деянием, следует писать от руки. К этой бумаге нужно приложить все возможные доказательства, а пакет документов следует передать в прокуратуру по месту жительства.
Если ни одно ведомство не может воздействовать на управляющую компанию, то остается только обращаться в суд. Не во всех случаях вам придется самостоятельно добиваться правды, часто так бывает, что подачу иска инициирует прокуратура. Судебное разбирательство по таким делам обычно длится несколько месяцев.