По-братски: управляющая компания во Владивостоке «разбрасывается» домами

«Если вы узнали, что в вашем доме якобы прошло голосование собственников и заявление на смену управляющей компании уже лежит в ГЖИ, то нужно в первую очередь отправиться в инспекцию и потребовать ознакомления с протоколом. Документ можно сфотографировать и уже вместе с другими жильцами посмотреть все ли бюллетени настоящие. Если ваша подпись есть, но вы не голосовали, то нужно написать об этом в ГЖИ. Специалисты передадут дело в полицию и правоохранительные органы будут работать с этой ушлой управляющей компанией», — сообщил сотрудник ГЖИ Приморского края Василий Фармагей.