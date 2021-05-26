Роза Чемерис: «Грязные политические игры – не моя история»

- Лично я, принимая для себя решение о выдвижении, руководствовалась словами и мнением об этом Андрея Турчака - человека, которого знаю лично и очень уважаю. Потому что вижу, как уже третий год он ездит по всей стране, буквально спасая партию и ее репутацию, решая бесконечные внутрипартийные проблемы и конфликты и отстаивая людей и их мнение, порой даже идущее вразрез с косностью взглядов на местах, в регионах. Это крайне трудная задача, с которой он достойно справляется, пытаясь при всем этом ещё и вдохнуть новую жизнь в региональные отделения. Я и здесь, в регионе, искренне была настроена провести максимально честную, открытую кампанию. Чтобы показать, как может кандидат работать, чтобы ни у кого из людей не было сомнения, что я честно прошла весь путь – от подачи документов до победы на голосовании. Я на самом деле была готова вложится полностью в кампанию. Да что я и делала до определенных событий.