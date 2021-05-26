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Posted 26 мая 2021, 07:31

Published 26 мая 2021, 07:31

Modified 1 сентября 2022, 03:04

Updated 1 сентября 2022, 03:04

Роза Чемерис: «Грязные политические игры – не моя история»

26 мая 2021, 07:31
В Приморье вокруг процедуры предварительного голосования в 2021 году сложилась уникальная ситуация: то, что могло стать примером одной из наиболее прозрачных и конкурентных кампаний, обросло скандалами.

В итоге, один из кандидатов принял решение снять свою кандидатуру. «Участие в шоу и грязных политических играх – не моя история», - прокомментировала свой выход из кампании предварительного голосования Роза Чемерис.

- Роза Басировна, давайте с самого основного: что стало последней каплей, после которой вы приняли решение выйти из процедуры праймериз?

- Давайте начнем с того, почему я решила изначально заявить свою кандидатуру на предварительное голосование.

- Хорошо, давайте начнем с этого.

- Лично я, принимая для себя решение о выдвижении, руководствовалась словами и мнением об этом Андрея Турчака - человека, которого знаю лично и очень уважаю. Потому что вижу, как уже третий год он ездит по всей стране, буквально спасая партию и ее репутацию, решая бесконечные внутрипартийные проблемы и конфликты и отстаивая людей и их мнение, порой даже идущее вразрез с косностью взглядов на местах, в регионах. Это крайне трудная задача, с которой он достойно справляется, пытаясь при всем этом ещё и вдохнуть новую жизнь в региональные отделения. Я и здесь, в регионе, искренне была настроена провести максимально честную, открытую кампанию. Чтобы показать, как может кандидат работать, чтобы ни у кого из людей не было сомнения, что я честно прошла весь путь – от подачи документов до победы на голосовании. Я на самом деле была готова вложится полностью в кампанию. Да что я и делала до определенных событий.

- Каких именно? Давайте уточним.

- Мне кажется, я уже не раз говорила об этом и давала оценку. Но если настаиваете, то повторю. За все время своего участия в кампании я ощущала постоянное административное давление. В частности, мне заблокировали размещение уже оплаченных баннеров. Просто по звонку, что называется. И жалобы на недопустимость такой ситуации эффекта не имели. Кроме того, я сталкивалась с тем, что поступали запреты на проведение мероприятий, которые, кстати, никак не были связаны с праймериз. А были разработаны и профинансированы моей семьей. Но последней каплей стали прямые угрозы и нападки на мою команду — людей, которые работают со мной на протяжении последнего месяца и верят в конкурентные выборы. Я несу ответственность за каждого из членов моей команды и уверена, что цена победы на праймериз не должна быть настолько высока, чтобы ставить под угрозу здоровье тех, которые меня поддерживает

- Вы про нападение на автобус?

- Про него и про то, что мои баннера закидали краской. Я считаю, что такие методы недопустимы совершенно. Знаете, недавно прозвучала оценка, что на праймериз нет места шоу. И не могу тут не согласиться. На праймериз действительно не нужны ни шоу, ни кандидаты, не понимающие сути ежедневной и кропотливой работы. Только вот загвоздка - я как раз кандидат, который много лет ежедневно работает, и работает хорошо. И «шоу», которые мне невольно пришлось увидеть и стать их участником – против своего желания, подчеркиваю – наблюдают, кроме меня, очень и очень многие. И, понимаете, все эти игры, грязные игры, не побоюсь такой оценки – не моя история. Я много лет выстраивала свою репутацию и не могу теперь опуститься до каких-то примитивных технологий и методов. Ощущение, что их авторы родом из 90-х годов.

- Роза Басировна, вы говорили, что направляли жалобы в оргкомитет. Была ли какая-то реакция?

- Да, формальные отписки - «мы не регулируем этот вопрос, ничего не можем сделать». По-иному, я расценить такие ответы не могу. Равно как и не было реакции на постоянные сообщения в СМИ и новых медиа о скупке голосов. Более того, называлась одна фамилия, в чью пользу ведется такая работа – и тишина. Никаких мер, никаких действий, ничего. Складывается ощущение двойных стандартов. И меня такая ситуация очень и очень не устраивают. Я не готова участвовать в том, в чем применяются настолько грязные методы. В том, где нет места порядочности, чистоте и открытости. То есть, в том, что ровно противоположно тем принципам, которые обозначил основными для работы все партии Андрей Турчак.

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