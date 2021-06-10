Новый Рио или кладбище? Приморцы обсуждают гигантский крест на пляже

Posted 10 июня 2021, 03:27
Published 10 июня 2021, 03:27
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
«Прям Рио-де-Жанейро», — подписал автор ролика в блоге Марка Чернослива.
Пока что приморцы гадают, как и с какой целью устанавливается этот символ в курортном месте.
«Подскажите — что это, а главное, зачем? Кладбище будет, что ли?»;
«Ну вот, тут крест стоит, а на пляже будут бухие шататься»;
«И какую смысловую нагрузку он даёт?»;
«Для чего? Зачем? Почему в этом месте? Больше вопросов, чем ответов к этой инсталляции».
«Все сразу надо раскритиковать! Человек, местный предприниматель, делает всё за свой счёт, из-за личных побуждений. Очень добрый и отзывчивый, помогает школам и садикам и так далее. Почему каждый считает себя правым решать, куда именно тратить его же средства…»;
«Уже не знают, как ещё привлечь народ в свой андреевский муравейник».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как федеральный блогер-миллионик Богдан Булычёв отзывался о городе Находка Приморского края, отмечая его неповторимую природу и особый колорит.