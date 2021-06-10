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Posted 10 июня 2021, 03:27

Published 10 июня 2021, 03:27

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Новый Рио или кладбище? Приморцы обсуждают гигантский крест на пляже

10 июня 2021, 03:27
Новая достопримечательность появилась в селе Андреевка Хасанского района. Местные жители сняли на видео, как рабочие устанавливают огромный крест прямо на берегу моря.

«Прям Рио-де-Жанейро», — подписал автор ролика в блоге Марка Чернослива.

Пока что приморцы гадают, как и с какой целью устанавливается этот символ в курортном месте.

«Подскажите — что это, а главное, зачем? Кладбище будет, что ли?»;

«Ну вот, тут крест стоит, а на пляже будут бухие шататься»;

«И какую смысловую нагрузку он даёт?»;

«Для чего? Зачем? Почему в этом месте? Больше вопросов, чем ответов к этой инсталляции».

«Все сразу надо раскритиковать! Человек, местный предприниматель, делает всё за свой счёт, из-за личных побуждений. Очень добрый и отзывчивый, помогает школам и садикам и так далее. Почему каждый считает себя правым решать, куда именно тратить его же средства…»;

«Уже не знают, как ещё привлечь народ в свой андреевский муравейник».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как федеральный блогер-миллионик Богдан Булычёв отзывался о городе Находка Приморского края, отмечая его неповторимую природу и особый колорит.

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#Новости#Общество#Хасанский район
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