Новый Рио или кладбище? Приморцы обсуждают гигантский крест на пляже

«Все сразу надо раскритиковать! Человек, местный предприниматель, делает всё за свой счёт, из-за личных побуждений. Очень добрый и отзывчивый, помогает школам и садикам и так далее. Почему каждый считает себя правым решать, куда именно тратить его же средства…»;