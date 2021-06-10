«Сюда бы лавочек гранитных»: приморцы — про стелу в виде гроба

Posted 10 июня 2021, 06:18
Published 10 июня 2021, 06:18
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
В местном издании «НашГород» пишут о том, что большая часть горожан возмутилась подобной стелой. У многих она вызывает смех, у некоторых — тревогу.
Сообщается, что администрация Ишима заявила о том, что в проекте и реализации стелы есть различия. Изначально она должна была быть в форме волны. Там же уточнили, что «гроб» — это только каркас. Позже там появятся украшения — карась (герб Ишима), надпись «Ишим» и информация о том, что город — орденоносный. Всего таких стелы предполагается две. Общая цена проекта — около 1,5 миллиона рублей.
Известие о чудо-стеле докатилось и до Приморья. Там в паблике dpskontrol125rus местные жители обсудили конструкцию.
«Это въезд в город мёртвых»;
«Можно им продать гранитные лавочки! Идеальная композиция получится»;
«Несите к ней венки и цветы, сразу уберут. Проверено Владивостоком»;
«В красный надо перекрасить и чёрными буквами написать „счастливого пути“».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летом прошлого года владивостокцы были в шоке из-за «горшковой порнографии» — нового убранства города. Потом широко обсуждались скамейки недалеко от переулка Элеоноры Прей. А гранитные лавочки на центральной площади вовсе оказались в эпицентре скандала.