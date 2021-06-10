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Posted 10 июня 2021, 06:18

Published 10 июня 2021, 06:18

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

«Сюда бы лавочек гранитных»: приморцы — про стелу в виде гроба

«Сюда бы лавочек гранитных»: приморцы — про стелу в виде гроба

10 июня 2021, 06:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На въезде в город Ишим Тюменской области появилась удивительная стела, в одночасье прославив город в социальных сетях по всей стране. Дело в том, что конструкция своей формой отчётливо напоминает гроб. Надпись «Счастливого пути!» делает инсталляцию ещё более живописной.

В местном издании «НашГород» пишут о том, что большая часть горожан возмутилась подобной стелой. У многих она вызывает смех, у некоторых — тревогу.

Сообщается, что администрация Ишима заявила о том, что в проекте и реализации стелы есть различия. Изначально она должна была быть в форме волны. Там же уточнили, что «гроб» — это только каркас. Позже там появятся украшения — карась (герб Ишима), надпись «Ишим» и информация о том, что город — орденоносный. Всего таких стелы предполагается две. Общая цена проекта — около 1,5 миллиона рублей.

Известие о чудо-стеле докатилось и до Приморья. Там в паблике dpskontrol125rus местные жители обсудили конструкцию.

«Это въезд в город мёртвых»;

«Можно им продать гранитные лавочки! Идеальная композиция получится»;

«Несите к ней венки и цветы, сразу уберут. Проверено Владивостоком»;

«В красный надо перекрасить и чёрными буквами написать „счастливого пути“».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летом прошлого года владивостокцы были в шоке из-за «горшковой порнографии» — нового убранства города. Потом широко обсуждались скамейки недалеко от переулка Элеоноры Прей. А гранитные лавочки на центральной площади вовсе оказались в эпицентре скандала.

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#Новости#Общество#Тюмень
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