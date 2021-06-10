«Сюда бы лавочек гранитных»: приморцы — про стелу в виде гроба

Сообщается, что администрация Ишима заявила о том, что в проекте и реализации стелы есть различия. Изначально она должна была быть в форме волны. Там же уточнили, что «гроб» — это только каркас. Позже там появятся украшения — карась (герб Ишима), надпись «Ишим» и информация о том, что город — орденоносный. Всего таких стелы предполагается две. Общая цена проекта — около 1,5 миллиона рублей.