Жителей Приморского края ждут спортивные выходные

Наконец, состязания по стрельбе из пневматической винтовки, по рукопашному бою, по мотоциклетному спорту и по плаванию пройдут соответственно в Чугуевке, в Партизанске, во Владивостоке и в Уссурийске. На территории последнего состоится также фестиваль «Готов к труду и обороне».