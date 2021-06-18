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Posted 18 июня 2021, 09:08

Published 18 июня 2021, 09:08

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Жителей Приморского края ждут спортивные выходные

Жителей Приморского края ждут спортивные выходные

18 июня 2021, 09:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Спорт
В период 18–20 июня на территории Приморья пройдут сразу несколько спортивных мероприятий. Программа включает скейтбординг, соревнования по бальным танцам, гребля, стрельба и другие события.

Спортивные выходные откроет «Зарядка чемпионов», которая состоится в 9:00 субботы в разных населённых пунктах Приморья.

Чуть позже, в 12:00, на территории артёмовского парка культуры и отдыха состоятся первые в истории края официальные соревнования по скейтбордингу.

В это же время во владивостокском «Феско-холле» пройдёт первенство среди юных танцоров региона по спортивно-бальным танцам, начало которого назначено на 11:30.

С пятницы, 18 июня, по воскресенье, 20 июня, на озере Тёплое в Партизанском районе состоится чемпионат Дальневосточного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ.

Фестиваль дворового футбола для юных жителей края пройдут 19 и 20 июня в Большом Камне. В первый день начало будет в 10:00, в второй — в 12:00.

В Лесозаводске 20 июня пройдут соревнования для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Приуроченное к дню памяти нападения Германии на СССР спортивное событие начнётся в 11:00 в спортивном комплексе «Чемпион».

Наконец, состязания по стрельбе из пневматической винтовки, по рукопашному бою, по мотоциклетному спорту и по плаванию пройдут соответственно в Чугуевке, в Партизанске, во Владивостоке и в Уссурийске. На территории последнего состоится также фестиваль «Готов к труду и обороне».

Организация различных спортивных мероприятий проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

Также власти региона проводят социально значимые проекты и мероприятия в сфере спорта, здорового образа жизни.

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#Новости#Общество#Спорт
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