Жители Приморья выбрали дороги, где в 2022–2024 годах пройдёт ремонт

Posted 24 июня 2021, 03:09
Published 24 июня 2021, 03:09
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Всего 2 648 голосов было отдано за следующие дороги общекраевого значения: Хабаровск — Владивосток — Угольная, трасса Хабаровск — Владивосток — Вольно-Надеждинское, Хабаровск — Владивосток — Тавричанка, Владивосток — Артём и другие.
Жители Приморья смогли не только указать, какую трассу хотели бы видеть отремонтированной, но и рассказать, где конкретно требуется провести работы. Пожелания граждан будут рассмотрены и учтены.
Проживающие в пределах Владивостокской агломерации граждане проголосовали за местные дороги, которые нужно отремонтировать. Среди улиц Владивостока наибольшее число голосов собрали улицы Калинина, Нейбута и Карбышева, где строители должны появиться в 2022 году, в 2023 ремонт пройдёт на улицах Невельского, Чапаева и Невской, в 2024 — на улицах Иртышской, Фадеева и Баляева.
Жители Артёма чаще всего отмечали, что ремонт требуется на улицах Александровской, Чапаева, Уссурийской, Симферопольской, Герцена и в переулке Ремзаводской.
В Шкотово больше всего голосов было отдано за работы на улицах Краснофлотской и Красноармейской, а в Шкотовской районе проголосовали за скорейший ремонт автодорог Подъяпольское — станция Стрелковое- Фокино и Новая Москва — Центральное — Новороссия.
Жители Смоляниново проголосовали за ремонт местной объездной дороги, в селе Романовка отдали голоса за проведение ремонта на улицах Рудакова и Ленинской, в селе Новонежино население поддержало проведение работ на улицах Ключевая и Вокзальная, причём на последней будет реконструирована ж/д станция.
Среди респондентов из Надеждинского района особенной популярностью пользовались улица Рихарда Дрегиса в селе Вольно-Надеждинское, улица Ленина и улица Молодёжная в посёлке Новый, улица Круговая в Селе Прохладное, а также улица Весенняя в посёлке Тавричанка.
Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идёт в Приморском крае уже 4 год. За это время ремонтом было охвачено чуть меньше 400 километров дорог, а в 2021 году работы пройдут на 98 километрах.
Обширный дорожный ремонт проводится в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.
Также правительство региона реализует социально значимые проекты и мероприятия, направленные на повышение транспортной доступности территорий Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о строгом предупреждении, вынесенном губернатором региона Олегом Кожемяко компаниям-подрядчикам, отвечающим за ремонт дорог. Глава Приморья рассказал бизнесменам о мере, которая будет применена к ним в случае неисполнения обязанностей.