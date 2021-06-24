Жители Приморья выбрали дороги, где в 2022–2024 годах пройдёт ремонт

Проживающие в пределах Владивостокской агломерации граждане проголосовали за местные дороги, которые нужно отремонтировать. Среди улиц Владивостока наибольшее число голосов собрали улицы Калинина, Нейбута и Карбышева, где строители должны появиться в 2022 году, в 2023 ремонт пройдёт на улицах Невельского, Чапаева и Невской, в 2024 — на улицах Иртышской, Фадеева и Баляева.