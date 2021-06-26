«Интим не обещаю»: соблазнительная девушка взбудоражила соцсети Приморья

Posted 26 июня 2021, 07:30
Published 26 июня 2021, 07:30
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Ищу мужчину, желательно свободного. Обязательно с большой машиной для поездки на море, чтобы спать в этой машине ночью. Пожарим мясо, будем пить вино, любуясь закатом. Потом сидеть у костра, укутавшись в плед и купаться ночью голыми. Интим не обещаю», — пишет автор в паблике «Анонимный Уссурийск».
В комментариях многие высказались насчёт такого предложения от дамы.
«И в конце: Геннадий, 42 года»;
«Ты кепку носи в такую жару — чтобы голову не пекло»;
«Вот это весело! Я могу КАМаЗ взять — пойдет?»;
«Купаться голыми. Интим не обещаю. Хех»;
«Не обещает, а гарантирует»;
«Нужно не желательно свободного, а обязательно свободного»;
«Я не мужчина, и машина у меня маленькая… но я готова ехать!»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Уссурийска разместил в соцсети объявление о том, что ищет девушку для совместного автопутешествия. Судя по всему, оно будет весьма длительным — с 1 июля по 1 сентября.