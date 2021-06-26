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Posted 26 июня 2021, 07:30

Published 26 июня 2021, 07:30

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Интим не обещаю»: соблазнительная девушка взбудоражила соцсети Приморья

«Интим не обещаю»: соблазнительная девушка взбудоражила соцсети Приморья

26 июня 2021, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жительница Уссурийска опубликовала необычный пост о том, что ищет мужчину для совместного времяпрепровождения. При этом у неё есть ряд пожеланий, условий и планов в отношении потенциального кавалера.

«Ищу мужчину, желательно свободного. Обязательно с большой машиной для поездки на море, чтобы спать в этой машине ночью. Пожарим мясо, будем пить вино, любуясь закатом. Потом сидеть у костра, укутавшись в плед и купаться ночью голыми. Интим не обещаю», — пишет автор в паблике «Анонимный Уссурийск».

В комментариях многие высказались насчёт такого предложения от дамы.

«И в конце: Геннадий, 42 года»;

«Ты кепку носи в такую жару — чтобы голову не пекло»;

«Вот это весело! Я могу КАМаЗ взять — пойдет?»;

«Купаться голыми. Интим не обещаю. Хех»;

«Не обещает, а гарантирует»;

«Нужно не желательно свободного, а обязательно свободного»;

«Я не мужчина, и машина у меня маленькая… но я готова ехать!»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как житель Уссурийска разместил в соцсети объявление о том, что ищет девушку для совместного автопутешествия. Судя по всему, оно будет весьма длительным — с 1 июля по 1 сентября.

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#Новости#Общество#Уссурийск
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