Чёрный лебедь против сокола Жириновского: кто сразится за 62-й округ на выборах

Ещё один возможный кандидат — Роза Чемерис. И она уже стала настоящим «чёрным лебедем» кампании, и от того ещё интереснее следить за тем, что придумают она и её команда ко второму раунду. По слухам, она может пойти в ГосДуму от партии «Новые люди» — достаточно интересный и, вместе с тем, авантюрный вариант. Но тем интереснее становится наблюдать за выборами, в то время как о конкуренции на остальных территориях говорить не приходится.