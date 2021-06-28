Чёрный лебедь против сокола Жириновского: кто сразится за 62-й округ на выборах

Posted 28 июня 2021, 09:32
Published 28 июня 2021, 09:32
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Само собой, желающих поживиться территорией оказалось немало. Решили разобраться, кто из претендентов на 62-й округ имеет реальные шансы на победу.
Официально озвученных имён пока не так много. Начнём с Александра Щербакова — самого «обласканного» журналистами из всех. Как и полагается единороссу, в мае Щербаков с хорошим результатом победил на праймериз, тем самым на 99% обеспечив себе пропуск в предвыборную кампанию. На недавнем съезде партия подтвердила надежды Щербакова и опасения многих наблюдателей: по 62-му округу «Единую Россию» представит Александр Щербаков.
Чем же плох Щербаков? Как ни странно, ответ на этот вопрос найти не так просто. Он лояльный, у него имеется некоторый финансовый ресурс, готов в открытую сотрудничать с партией, пока некоторые кандидаты стараются становиться подальше от логотипа «Единая Россия». Этого могло бы быть уже достаточно, не будь у Щербакова сильных конкурентов на округе. А они есть.
Главным конкурентом Щербакову называют коммуниста Артёма Самсонова, его выдвинули на 62-й округ решением недавнего съезда партии. У Самсонова хорошая узнаваемость во Владивостоке, в отличие от Щербакова, он пытается погружаться в решение актуальных городских проблем, проводит встречи с избирателями. В отличие от всех единороссов, он может себе позволить критику органов исполнительной власти, тем самым получая дополнительные очки от благодарных горожан.
Однако 62-й округ — это не только Владивосток. С сельскими территориями у Артёма Анатольевича уже не так всё хорошо. Вряд ли он понимает, чем можно заманить простых жителей Барабаша или Камень-Рыболова. Да и финансов на масштабную кампанию у него нет.
Ещё один достаточно интересный кандидат — депутат ГосДумы от ЛДПР Андрей Андрейченко. Официально о его выдвижении заявили на недавнем съезде партии. Уже пару недель в медиа активно муссируется тезис о том, что краевой внутрипол «отдал» 62-й округ Андрейченко в связи с тем, что Щербаков кампанию «не вывезет», а дарить округ коммунисту — не в традициях современной политической культуры.
В целом решение сомнительное. На последних выборах в Госдуму Андрейченко также выдвигался по 62-му округу и занял третье место, набрав 21 тысячу голосов. На губернаторских выборах 2018-го года он занял второе место, набрав 171 тысячу голосов. Однако если кураторы внутренней политики в Приморье действительно решат поддержать «сокола Жириновского», его шансы могут заметно подрасти.
Ещё один возможный кандидат — Роза Чемерис. И она уже стала настоящим «чёрным лебедем» кампании, и от того ещё интереснее следить за тем, что придумают она и её команда ко второму раунду. По слухам, она может пойти в ГосДуму от партии «Новые люди» — достаточно интересный и, вместе с тем, авантюрный вариант. Но тем интереснее становится наблюдать за выборами, в то время как о конкуренции на остальных территориях говорить не приходится.
На этом можно было бы и остановиться, но для полноты картины необходимо уделить внимание и другим кандидатам.
Новая надконструкция (политической партией её назвать сложновато) «Справедливая Россия — За правду» назначила своим кандидатом доцента юридической школы ДВФУ Максима Белобородова. Параллельно Белобородов принимает участие в конкурсе на должность главы Владивостока.
«Партия Роста» планирует выдвинуть по 62-му округу КВНщика Сергея Матлина. Он хоть и считается сравнительно известным персонажем во Владивостоке, но этого явно недостаточно для победы на округе. О какой-либо активной деятельности — встречах с жителями, объездах территорий и прочем — со стороны Матлина пока неслышно.