Дегтярёв добился поставки в Хабаровский край крупной партии вакцины от COVID-19

«Три дня, со пятницы по воскресенье, мы работали и в поликлинике, и в мобильном пункте вакцинации в ТРК „Броско Молл“ только вторым компонентом вакцины. Люди ежедневно подходили, интересовались, можно ли сделать первую прививку. Гражданам объясняли, что вакцинация в полном объеме возобновится с поступлением новой партии вакцины. То, что к нам пришло сегодня 50 000 доз, очень хорошо. Такой объем позволит и нам, и другим медицинским организациям работать спокойно на протяжении почти месяца. Вчера мы сделали только в мобильном пункте вакцинации 224 прививки, хотя еще месяц назад поток желающих не превышал в день 30-40 человек», — рассказал главный врач хабаровской поликлиники № 16 Максим Горелов.