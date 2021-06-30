Дегтярёв добился поставки в Хабаровский край крупной партии вакцины от COVID-19

Posted 30 июня 2021, 05:21
Published 30 июня 2021, 05:21
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
После обращения Михаила Дегтярёва в Минздрав РФ, в Хабаровский край была направлена крупная партия вакцины «ГамКовидВак» — 27 и 28 июня в регион поступило 18 тысяч доз, а 29 июня — 50 тысяч доз. В общей сложности с начала прививочной кампании край получил 176 222 дозы вакцины.
Поступившие объемы будут разделены между всеми медицинскими организациями региона, которые участвуют в прививочной кампании.
«Три дня, со пятницы по воскресенье, мы работали и в поликлинике, и в мобильном пункте вакцинации в ТРК „Броско Молл“ только вторым компонентом вакцины. Люди ежедневно подходили, интересовались, можно ли сделать первую прививку. Гражданам объясняли, что вакцинация в полном объеме возобновится с поступлением новой партии вакцины. То, что к нам пришло сегодня 50 000 доз, очень хорошо. Такой объем позволит и нам, и другим медицинским организациям работать спокойно на протяжении почти месяца. Вчера мы сделали только в мобильном пункте вакцинации 224 прививки, хотя еще месяц назад поток желающих не превышал в день 30-40 человек», — рассказал главный врач хабаровской поликлиники № 16 Максим Горелов.
На сегодняшний день в количество жителей края, привившихся первым компонентом вакцины, составляет 153 223 человека. Оба компонента получили 118 777 человек. Темп вакцинации в регионе достиг 3 тысяч человек в день.
Медики отмечают, что случаи заболевания среди вакцинированных минимальны. Доля тех, у кого при наличии прививки была выявлена инфекция, составляет всего 0,27 процента от общего числа заболевших. При этом тяжёлых форм течения болезни у вакцинированных не отмечено. У 80 процентов лёгкая форма COVID-19, у 20 процентов — средняя.
Для удобства жителей региона, помимо стационарных пунктов вакцинации, созданы и мобильные, количество которых постоянно растёт. На прошлой неделе такой пункт открылся в Арене «Ерофей». Там на сегодняшний день тоже восстановлена вакцинация в полном объеме — то есть можно сделать, как первую, так и вторую прививку.
«Мы восстановили в полном объеме вакцинацию в мобильном пункте в Арене „Ерофей“. Спрос огромный. Около 300 человек к нам приходит в день. Здесь большой микрорайон, и людям удобно после работы или в выходной день прийти и вакцинироваться. Мы даже отмечаем, что жители, которые были у нас на вакцинации утром, вечером приводят родных, близких, друзей. Радует, что больше стало молодежи, потому что эта категория населения тоже болеет. Мы видим эту тенденцию по вызовам, которые поступают в поликлинику», — рассказала главный врач хабаровской поликлиники № 11 Ольга Костина.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в ближайшие дни в краевом центре будут открыты четыре новых мобильных пункта вакцинации: в ТЦ «Южный парк», ТЦ «Большая Медведица», ТЦ «Стрелка» и магазине «Леруа Мерлен» в Краснофлотском районе. Прорабатывается также вопрос открытия мобильных пунктов вакцинации в Комсомольске-на-Амуре.
Отметим, что глава региона Михаил Дегтярёв был одним из первых, кто привился от коронавируса. В числе группы добровольцев он участвовал в испытаниях вакцины «Спутник V». Это было в июле и августе прошлого года, еще до того, как вакцина поступила в массовый оборот. Недавно глава региона прошёл ревакцинацию, так как по прошествии одиннадцати месяцев количество антител в крови снизилось, а в мире началась третья волна пандемии.
Михаил Дегтярёв призвал жителей края быть внимательными к своему здоровью, при этом подчеркнул, что вакцинация должна носить сугубо добровольный характер.