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Posted 2 июля 2021, 23:40

Published 2 июля 2021, 23:40

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Била ногами и рукой: странный конфликт «горячей парочки» из Приморья попал в соцсети

Била ногами и рукой: странный конфликт «горячей парочки» из Приморья попал в соцсети

2 июля 2021, 23:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Драка
В Уссурийске на улице Некрасова местные жители сняли на видео довольно странную потасовку. Девушка и парень довольно маргинального вида стояли напротив одного из заведений общепита и между ними, судя по всему, возник конфликт.

По видео не очень понятно, действительно ли имел место конфликт. Судя по всему, дама бьёт хоть и размашисто, но довольно сдержанно, едва ли доводя свой замах непосредственно до удара. Она несколько раз стукнула мужчину в бедро ногой и помахала на него руками.

В ответ кавалер также вёл себя весьма спокойно, никак не реагируя на женскую истерику. Что, опять же, говорит о том, что бить в полную силу его дама всё же не стала.

В комментариях блога Марка Чернослива обсудили такой способ проведения досуга.

«Когда сожрал бургер в одного»;

«К сожалению, у них есть дети»;

«Смех смехом, а мужчина кстати даже не замахнулся в ответ на женскую истерику…»;

«Когда не захотел платить за даму»;

«Это могли быть мы, но ты не хочешь быть счастливой, не ешь после 18:00 и на ПП»;

«Ревнует. Или спирт у неё выпил»;

«О, это же эта горячая парочка спала на перекрёстке напротив церкви? Насыщенная жизнь у них».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в одном из баров на улице Алеутской подрались две девушки. Сообщение об этом поступило на пульт вневедомственной охраны города. Стражи порядка прибыли на место происшествия немедленно и разняли агрессивных женщин. После этого участниц конфликта передали полиции.

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#Новости#Общество#Уссурийск#Драка
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