Била ногами и рукой: странный конфликт «горячей парочки» из Приморья попал в соцсети

По видео не очень понятно, действительно ли имел место конфликт. Судя по всему, дама бьёт хоть и размашисто, но довольно сдержанно, едва ли доводя свой замах непосредственно до удара. Она несколько раз стукнула мужчину в бедро ногой и помахала на него руками.