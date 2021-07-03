Била ногами и рукой: странный конфликт «горячей парочки» из Приморья попал в соцсети

Posted 2 июля 2021, 23:40
Published 2 июля 2021, 23:40
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По видео не очень понятно, действительно ли имел место конфликт. Судя по всему, дама бьёт хоть и размашисто, но довольно сдержанно, едва ли доводя свой замах непосредственно до удара. Она несколько раз стукнула мужчину в бедро ногой и помахала на него руками.
В ответ кавалер также вёл себя весьма спокойно, никак не реагируя на женскую истерику. Что, опять же, говорит о том, что бить в полную силу его дама всё же не стала.
В комментариях блога Марка Чернослива обсудили такой способ проведения досуга.
«Когда сожрал бургер в одного»;
«К сожалению, у них есть дети»;
«Смех смехом, а мужчина кстати даже не замахнулся в ответ на женскую истерику…»;
«Когда не захотел платить за даму»;
«Это могли быть мы, но ты не хочешь быть счастливой, не ешь после 18:00 и на ПП»;
«Ревнует. Или спирт у неё выпил»;
«О, это же эта горячая парочка спала на перекрёстке напротив церкви? Насыщенная жизнь у них».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке в одном из баров на улице Алеутской подрались две девушки. Сообщение об этом поступило на пульт вневедомственной охраны города. Стражи порядка прибыли на место происшествия немедленно и разняли агрессивных женщин. После этого участниц конфликта передали полиции.