Так можно было? Историю с пьяным приморцем и разбитым окном обсуждают в соцсетях

Сюжет Кража

Житель Артёма рассказал о похождениях некого мужчины, который разбил окно в одной из машин, которые были припаркованы возле дома по улице Кооперативная, 4. По словам очевидца, злоумышленник унес из багажника какие-то вещи.

По словам автора сообщения, весь эпизод попал на камеры видеонаблюдения, владелец авто уже заявил об этом в полицию. В паблике artem.news.plus очевидец добавил, что после кражи мужчина отправился по направлению к гаражам. В комментариях обсудили случившееся. «У вас там у каждого камера на свою машину смотрит?»; «А что, так можно было?»; «Час назад это тело было на металлоприёмке на Вокзальной. Проедет, узнайте там. Может быть, он там постоянный клиент». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Владивостока рассказал о ворах, промышляющих в парке Минного городка. Кражей всего, что только можно украсть, занимаются подчас совсем юные горожане. Пользователи соцсетей предложили свои варианты наказания виновников. Также сообщалось, как два подростка из Уссурийска нашли на улице банковскую карту и начали тратить средства, пользуясь возможностью бесконтактной оплаты покупок на сумму до тысячи рублей. В итоге молодые люди прокутили почти 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.