«Язык размером с малыша»: в соцсетях обсуждают крошечных младенцев приморской мамы

Информация о пополнении появилась в инстаграм-паблике lionspark.ru. Как сообщается, на свет появились сразу 4 тигрёнка, которые стали первым выводком Сказки. Подробности о состоянии потомства будут известны позже — сотрудники парка решили оставить в покое новорождённых и их маму.