«Язык размером с малыша»: в соцсетях обсуждают крошечных младенцев приморской мамы

Posted 13 июля 2021, 03:44
Published 13 июля 2021, 03:44
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Информация о пополнении появилась в инстаграм-паблике lionspark.ru. Как сообщается, на свет появились сразу 4 тигрёнка, которые стали первым выводком Сказки. Подробности о состоянии потомства будут известны позже — сотрудники парка решили оставить в покое новорождённых и их маму.
В глаза коллективу бросилась разница в размерах между тигрицей и тигрятами.
«Посмотрите, насколько крошечный по сравнению с мамой новорожденный тигрёнок», — сказано в записи в инстаграм-паблике.
Действительно, попавший на видео тигрёнок не больше лапы своей родительницы. Это отметили пользователи соцсетей, которые умилились заснятым в парке кадрам.
В начале июня 2021 года «Восток-Медиа» писало о появлении на свет потомства у известного приморского тигра Амура. Ранее хищник уже становился отцом.