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Posted 13 июля 2021, 03:44

Published 13 июля 2021, 03:44

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

«Язык размером с малыша»: в соцсетях обсуждают крошечных младенцев приморской мамы

13 июля 2021, 03:44
Сюжет
Тигр
В парке «Белый лев» во Владивостоке отмечается пополнение — у тигрицы Сказки родились малыши. Разница в размерах между мамой и её детьми привлекла внимание пользователей соцсетей.

Информация о пополнении появилась в инстаграм-паблике lionspark.ru. Как сообщается, на свет появились сразу 4 тигрёнка, которые стали первым выводком Сказки. Подробности о состоянии потомства будут известны позже — сотрудники парка решили оставить в покое новорождённых и их маму.

В глаза коллективу бросилась разница в размерах между тигрицей и тигрятами.

«Посмотрите, насколько крошечный по сравнению с мамой новорожденный тигрёнок», — сказано в записи в инстаграм-паблике.

Действительно, попавший на видео тигрёнок не больше лапы своей родительницы. Это отметили пользователи соцсетей, которые умилились заснятым в парке кадрам.

  • «У мамы язык размером с малыша»;
  • «Какой маленький по сравнению с мамой! С каким весом тигрятки рождаются? 2-3 килограмма?»;
  • «Какой малыш! Просто нет слов, пускай растут котятки сильными и здоровыми»;
  • «Счастливая полосатая мамочка, красивые маленькие полосатики».

В начале июня 2021 года «Восток-Медиа» писало о появлении на свет потомства у известного приморского тигра Амура. Ранее хищник уже становился отцом.

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#Новости#Общество#Тигр
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