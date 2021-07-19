«Мы наблюдаем за процессом»: ремонт скверов и набережных Владивостока — под контролем

Сквер Комсомольцев этап подготовительных работ прошел: и свет провели, и дренаж сделали. Вскоре подрядчик приступит к укладке брусчатки и установке бордюров. Но в целом работникам «Технострой ДВ» еще придется потрудиться — пока что готовность объекта не более 50 процентов. Наблюдатели отметили: важно, чтобы в сквере были сохранены все деревья, появилась игровая площадка для детей.