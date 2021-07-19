«Мы наблюдаем за процессом»: ремонт скверов и набережных Владивостока — под контролем

Posted 19 июля 2021, 06:20
Published 19 июля 2021, 06:20
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
На этот раз внимательному осмотру подверглись следующие объекты: набережные в районе улицы Татарской и Второй речки, общественная территория на Тунгусской, скверы Комсомольцев и Матросский, видовая площадка на сопке Бурачка.
Сквер Комсомольцев этап подготовительных работ прошел: и свет провели, и дренаж сделали. Вскоре подрядчик приступит к укладке брусчатки и установке бордюров. Но в целом работникам «Технострой ДВ» еще придется потрудиться — пока что готовность объекта не более 50 процентов. Наблюдатели отметили: важно, чтобы в сквере были сохранены все деревья, появилась игровая площадка для детей.
Раньше у дома 69 на Тунгусской была банальная лестница-трап. Сейчас на ее месте создается прогулочная зона, которая будет и комфортной, и уютной, и позволит отдохнуть в пути. Следует отметить, что все работы ведутся вручную — на таком уклоне техника не используется.
Непросто приходится подрядчику и на видовой площадке на сопке Бурачка — многое тоже делается вручную. Здесь вскоре появятся парковочная площадка, подпорная стена, скамейки, лестницы, освещение, зеленая зона.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020–2027 годы.
Матросский сквер, в котором также побывали наблюдатели, переживает второй этап. Здесь будет две зоны: на верхней площадке разместятся парковка и сцена, внизу появится место для прогулок. Причем сквер соединят с набережной Цесаревича и таким образом спуститься к набережной можно будет прямо от остановки «ДВФУ».
Побывали общественники также на Татарской и на набережной в районе Второй Речки. Там работ еще много, но все должны быть завершены к 1 сентября.