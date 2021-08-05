Данные изменились: приморские синоптики уточнили прогноз на выходные

Posted 5 августа 2021, 01:03
Published 5 августа 2021, 01:03
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали синоптики «Примпогоды», дни будут довольно жаркими — около 24-31 градуса. При этом в воскресенье несущественно, но похолодает.
Во Владивостоке пройдут дожди, будет душно и достаточно пасмурно. В субботу ночные температуры составят +22…+24 градуса, днём около +26…+29 градусов. В воскресенье облачность повысится и похолодает на пару градусов.
Отмечается, что похолодание во многом связано с охотским антициклоном, который может подойти к Приморью. Однако при этом погода останется достаточно жаркой — серьёзных похолоданий не ожидается.
Напомним, что будущее ухудшение погоды связано с циклоном, который движется в сторону края. В связи с грядущим капризом природы губернатор Олег Кожемяко приказал ввести на территории региона режим повышенной готовности.
Установившаяся недавно жара уже успела стать причиной трагедии — жительница края получила тепловой удар и погибла, несмотря на усилия родственников и медиков.