vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2021, 01:03

Published 5 августа 2021, 01:03

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Данные изменились: приморские синоптики уточнили прогноз на выходные

5 августа 2021, 01:03
Сюжет
Погода
В грядущие выходные в Приморье прогноз погоды обещает серьёзно измениться. Край окажется в зоне фронтальных вихрей, что принесёт на отдельные территории грозы с ливнями.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», дни будут довольно жаркими — около 24-31 градуса. При этом в воскресенье несущественно, но похолодает.

Во Владивостоке пройдут дожди, будет душно и достаточно пасмурно. В субботу ночные температуры составят +22…+24 градуса, днём около +26…+29 градусов. В воскресенье облачность повысится и похолодает на пару градусов.

Отмечается, что похолодание во многом связано с охотским антициклоном, который может подойти к Приморью. Однако при этом погода останется достаточно жаркой — серьёзных похолоданий не ожидается.

Напомним, что будущее ухудшение погоды связано с циклоном, который движется в сторону края. В связи с грядущим капризом природы губернатор Олег Кожемяко приказал ввести на территории региона режим повышенной готовности.

Установившаяся недавно жара уже успела стать причиной трагедии — жительница края получила тепловой удар и погибла, несмотря на усилия родственников и медиков.

#Новости#Общество#Погода#Тайфун
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика