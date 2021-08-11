«Захлестывало с головой»: невозмутимые отдыхающие поразили приморцев

Тем не менее, 9 августа сотрудники МЧС предупредили жителей края о другом опасном погодном явлении — волнах высотой до 5,5 метров. Приморцам посоветовали не заходить в море до нормализации ситуации, а для придания этому максимальной огласки были разосланы соответствующие СМС-сообщения.