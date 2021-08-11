«Захлестывало с головой»: невозмутимые отдыхающие поразили приморцев

Posted 11 августа 2021, 02:29
Published 11 августа 2021, 02:29
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Видеозапись из бухты Окуневой появилась в инстаграм-паблике pogoda_25_region. На загруженных кадрах видны накатывающиеся на берег волны, обмывающие находящихся близко к воде отдыхающих.
Некоторые граждане оказываются полностью скрыты водой, но всё равно остаются в бушующем море, не пытаясь выйти на сушу.
Напомним, в начале августа 2021 году стало известно о приближении тайфуна «Лупит» к Приморскому краю. Сначала полагалось, что вихрь затронет территорию Приморья, впоследствии синоптики изменили свой прогноз. Как выяснилось, траектория тайфуна пройдёт далеко от региона.
Тем не менее, 9 августа сотрудники МЧС предупредили жителей края о другом опасном погодном явлении — волнах высотой до 5,5 метров. Приморцам посоветовали не заходить в море до нормализации ситуации, а для придания этому максимальной огласки были разосланы соответствующие СМС-сообщения.