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Posted 11 августа 2021, 02:29

Published 11 августа 2021, 02:29

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Захлестывало с головой»: невозмутимые отдыхающие поразили приморцев

11 августа 2021, 02:29
Сюжет
Тайфун
Ухудшение погоды и прилив воды не испугали приморских отдыхающих, которые остались на пляже даже в непогоду. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что такое ухудшение погоды едва ли может кого-то удивить.

Видеозапись из бухты Окуневой появилась в инстаграм-паблике pogoda_25_region. На загруженных кадрах видны накатывающиеся на берег волны, обмывающие находящихся близко к воде отдыхающих.

Некоторые граждане оказываются полностью скрыты водой, но всё равно остаются в бушующем море, не пытаясь выйти на сушу.

  • «Наш народ ничем не напугать»;
  • «Супер! Как водичка?;
  • «Там такое очень часто»;
  • «Вам не привыкать»;
  • «Был там вчера. Ничего необычного, бывает и хуже»;
  • «Как на Мальдивах».

Напомним, в начале августа 2021 году стало известно о приближении тайфуна «Лупит» к Приморскому краю. Сначала полагалось, что вихрь затронет территорию Приморья, впоследствии синоптики изменили свой прогноз. Как выяснилось, траектория тайфуна пройдёт далеко от региона.

Тем не менее, 9 августа сотрудники МЧС предупредили жителей края о другом опасном погодном явлении — волнах высотой до 5,5 метров. Приморцам посоветовали не заходить в море до нормализации ситуации, а для придания этому максимальной огласки были разосланы соответствующие СМС-сообщения.

#Новости#Общество#Тайфун
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