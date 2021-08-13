Опять? В сторону Приморья может пойти новый тихоокеанский тайфун

Posted 13 августа 2021, 00:45
Published 13 августа 2021, 00:45
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
По данным на 13 августа вихрь находится на отдалении от Японии, в сторону которой он будет смещаться в последующие дни. Об эффекте тайфуна на погоду в Приморье ещё не сообщается, однако на 3-ей неделе августа регион ожидает ухудшение погоды.
Впрочем, это может быть связано не с тайфуном, а с воздушными потоками, двигающимися со стороны Китая и Южной Кореи.
Так, 21 августа сразу в нескольких точках края может пройти дождь. Раньше всего он начнётся на востоке Приморья, где осадки будут сильнее всего. К 6:00 осадки заметят во Владивостоке и в соседних городах. Дожди распространятся по всей территории региона в течение дня.
Одновременно в край придёт высокая облачность, которая при выпадении осадков будут достигать 99%.
Ранее синоптики предупреждали жителей Приморья о тайфуне «Лупит». Хотя этот вихрь в итоге обошёл край стороной, его последствия докатились и до приморских берегов в виде 5-метровых волн.
Так, оказались подтопленными сразу несколько пляжей юга и юго-востока региона, как писало «Восток-Медиа», некоторым отдыхающим пришлось буквально убегать от прибывающей воды, заходившей гораздо дальше обычного.