Опять? В сторону Приморья может пойти новый тихоокеанский тайфун

По данным на 13 августа вихрь находится на отдалении от Японии, в сторону которой он будет смещаться в последующие дни. Об эффекте тайфуна на погоду в Приморье ещё не сообщается, однако на 3-ей неделе августа регион ожидает ухудшение погоды.