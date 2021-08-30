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Posted 30 августа 2021, 07:26

Published 30 августа 2021, 07:26

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморцы привезли шесть медалей с чемпионата WorldSkills Russia

Приморцы привезли шесть медалей с чемпионата WorldSkills Russia

30 августа 2021, 07:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В Уфе завершился финал 9го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Приморские участники забрали шесть наград в самых масштабных соревнованиях по профессиональному мастерству в России по стандартам WorldSkills.

Как рассказали в приморском правительстве, краевая сборная привезла две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. Также региональные участники взяли три медальона за профессионализм.

Всего от приморской сборной проходило 20 конкурсантов, которые выиграли на предварительном отборе краевого чемпионата.

В национальном этапе у приморцев два первых места. Их заняли Артём Гуров — номинация «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и Илья Туров — компетенция «Прибрежное рыболовство». Еще один участник из Приморья, Илья Присекарян, занял третье место в этой же номинации.

В общекомандном зачёте у Приморья — 19 место из 61 — именно столько регионов России участвовало в соревнованиях.

Примечательно, что в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в этом году участвовало 1786 человек из 76 регионов страны. Отмечается, что в этом году очень много совсем юных участников — в возрасте до 16 лет выступало 603 человека. Кроме того, в отдельных компетенциях некоторым участникам было только 11 лет.

Участники соревновались в 105 различных номинациях, разделённых на профессиональные блоки.

Оценивали соревнования эксперты — около двух тысяч человек.

Отметим, что чемпионат по стандартам WorldSkills Russia проходит в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Также он соответствует реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ранее Олег Кожемяко подчеркнул важность и значимость этих соревнований для Приморья. Он заявил о том, что чемпионат WorldSkills позволяет оценить развитие рабочих профессий в регионе, внедрять новые современные практики и сравнивать уровень с участниками из других субъектов.

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#Новости#Общество#Касается каждого
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