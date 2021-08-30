Приморцы привезли шесть медалей с чемпионата WorldSkills Russia

Posted 30 августа 2021, 07:26
Published 30 августа 2021, 07:26
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказали в приморском правительстве, краевая сборная привезла две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. Также региональные участники взяли три медальона за профессионализм.
Всего от приморской сборной проходило 20 конкурсантов, которые выиграли на предварительном отборе краевого чемпионата.
В национальном этапе у приморцев два первых места. Их заняли Артём Гуров — номинация «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и Илья Туров — компетенция «Прибрежное рыболовство». Еще один участник из Приморья, Илья Присекарян, занял третье место в этой же номинации.
В общекомандном зачёте у Приморья — 19 место из 61 — именно столько регионов России участвовало в соревнованиях.
Примечательно, что в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в этом году участвовало 1786 человек из 76 регионов страны. Отмечается, что в этом году очень много совсем юных участников — в возрасте до 16 лет выступало 603 человека. Кроме того, в отдельных компетенциях некоторым участникам было только 11 лет.
Участники соревновались в 105 различных номинациях, разделённых на профессиональные блоки.
Оценивали соревнования эксперты — около двух тысяч человек.
Отметим, что чемпионат по стандартам WorldSkills Russia проходит в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Также он соответствует реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.
Ранее Олег Кожемяко подчеркнул важность и значимость этих соревнований для Приморья. Он заявил о том, что чемпионат WorldSkills позволяет оценить развитие рабочих профессий в регионе, внедрять новые современные практики и сравнивать уровень с участниками из других субъектов.