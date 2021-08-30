Приморцы привезли шесть медалей с чемпионата WorldSkills Russia

Примечательно, что в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в этом году участвовало 1786 человек из 76 регионов страны. Отмечается, что в этом году очень много совсем юных участников — в возрасте до 16 лет выступало 603 человека. Кроме того, в отдельных компетенциях некоторым участникам было только 11 лет.