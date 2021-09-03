Скоро случится: синоптики рассказали, что и когда испортит погоду в Приморье

Синоптики Приморья составили прогноз на следующую неделю. Она начнётся с тёплого и солнечного понедельника со слабым ветром. Ночью будет прохладно — до +4…+11 градусов, в прибрежных районах до +17.

Как сообщают синоптики «Примпогоды», дни остаются всё ещё по-летнему тёплыми — +22…+29 градусов. Но уже с 7 сентября к региону приблизятся атмосферные фронты — большая часть суток без осадков, к вечеру возможен дождь. Ночью потеплеет. К среде непогода разыграется — местами возможны сильные дожди, температура днем — 20-25 градусов. Во Владивостоке в понедельник будет солнечно и тепло, до +25 градусов в дневное время. Позже в дальневосточную столицу придёт облачность и морось. При этом будет тепло — до +22 градусов днём, и до 17 — ночью. Ранее «Восток-Медиа» писало, что глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о том, стоит ли ожидать тайфунов в наступившем сентябре, и какую погоду в целом готовит приморцам первый осенний месяц.