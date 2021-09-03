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Posted 3 сентября 2021, 06:25

Published 3 сентября 2021, 06:25

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Скоро случится: синоптики рассказали, что и когда испортит погоду в Приморье

Скоро случится: синоптики рассказали, что и когда испортит погоду в Приморье

3 сентября 2021, 06:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики Приморья составили прогноз на следующую неделю. Она начнётся с тёплого и солнечного понедельника со слабым ветром. Ночью будет прохладно — до +4…+11 градусов, в прибрежных районах до +17.

Как сообщают синоптики «Примпогоды», дни остаются всё ещё по-летнему тёплыми — +22…+29 градусов.

Но уже с 7 сентября к региону приблизятся атмосферные фронты — большая часть суток без осадков, к вечеру возможен дождь. Ночью потеплеет.

К среде непогода разыграется — местами возможны сильные дожди, температура днем — 20-25 градусов.

Во Владивостоке в понедельник будет солнечно и тепло, до +25 градусов в дневное время.

Позже в дальневосточную столицу придёт облачность и морось. При этом будет тепло — до +22 градусов днём, и до 17 — ночью.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о том, стоит ли ожидать тайфунов в наступившем сентябре, и какую погоду в целом готовит приморцам первый осенний месяц.

#Новости#Общество#Владивосток
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