Скоро случится: синоптики рассказали, что и когда испортит погоду в Приморье

Posted 3 сентября 2021, 06:25
Published 3 сентября 2021, 06:25
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как сообщают синоптики «Примпогоды», дни остаются всё ещё по-летнему тёплыми — +22…+29 градусов.
Но уже с 7 сентября к региону приблизятся атмосферные фронты — большая часть суток без осадков, к вечеру возможен дождь. Ночью потеплеет.
К среде непогода разыграется — местами возможны сильные дожди, температура днем — 20-25 градусов.
Во Владивостоке в понедельник будет солнечно и тепло, до +25 градусов в дневное время.
Позже в дальневосточную столицу придёт облачность и морось. При этом будет тепло — до +22 градусов днём, и до 17 — ночью.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о том, стоит ли ожидать тайфунов в наступившем сентябре, и какую погоду в целом готовит приморцам первый осенний месяц.