Енот-путешественник побывал в 55 регионах РФ и остался жить во Владивостоке

Posted 17 сентября 2021, 00:00
Published 17 сентября 2021, 00:00
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
О путешествии животного хозяева писали в инстаграм-паблике raccoon.vitya. Владивосток стал конечной точкой 22 000-километрового маршрута, лежавшего через 55 регионов страны. Хотя путешественники побывали в сотнях городов, Владивосток превзошёл все прочие.
«Увидев Владивосток с его горными хребтами, морскими изумрудными бухтами, серебристыми песчаными пляжами и россыпями островов, мы поняли, что это тот самый город, в котором мы мечтаем жить!», — написал владелец енота в инстаграме.
За несколько дней, проведённых в городе у моря, енот Витя успел многое — побывать в популярных прогулочных зонах, познакомиться с местными хвостатыми знаменитостями и даже встать на SUP-доску.
Жизнь енота и его хозяев на новом месте привлекает немало внимания в соцсетях — инстаграм-записи аккаунта raccoon.vitya набирают тысячи «лайков» за считанные часы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о живущей в Приморье маленькой обезьяне, которая прославилась в соцсетях благодаря своему интересу к качелям.