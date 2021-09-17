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Posted 17 сентября 2021, 00:00

Published 17 сентября 2021, 00:00

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Енот-путешественник побывал в 55 регионах РФ и остался жить во Владивостоке

17 сентября 2021, 00:00
Сюжет
Животные
Челябинский енот Витя вместе со своими хозяевами доехал до Владивостока. Необычный питомец осмотрел город, восхитился его красотами и остался тут жить вместе со своими хозяевами.

О путешествии животного хозяева писали в инстаграм-паблике raccoon.vitya. Владивосток стал конечной точкой 22 000-километрового маршрута, лежавшего через 55 регионов страны. Хотя путешественники побывали в сотнях городов, Владивосток превзошёл все прочие.

«Увидев Владивосток с его горными хребтами, морскими изумрудными бухтами, серебристыми песчаными пляжами и россыпями островов, мы поняли, что это тот самый город, в котором мы мечтаем жить!», — написал владелец енота в инстаграме.

За несколько дней, проведённых в городе у моря, енот Витя успел многое — побывать в популярных прогулочных зонах, познакомиться с местными хвостатыми знаменитостями и даже встать на SUP-доску.

Жизнь енота и его хозяев на новом месте привлекает немало внимания в соцсетях — инстаграм-записи аккаунта raccoon.vitya набирают тысячи «лайков» за считанные часы.

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#Новости#Общество#Животные#Соцсети
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