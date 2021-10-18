«Слышно с закрытыми окнами»: приморец изнывает от многочасовых «концертов» по ночам

Posted 18 октября 2021, 02:59
Published 18 октября 2021, 02:59
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Гневный пост появился в инстаграм-паблике mark2_сhe. По словам горожанина, каждую ночь со стороны частных домов на улице Первомайской доносится собачий лай, причём временами он продолжается по несколько часов.
«Слышно в квартире с закрытыми окнами так, как будто я живу не почти в центре города, а на псарне», — отметил приморец.
Он добавил, что засыпать под аккомпанемент лая очень сложно.
Впрочем, другие жители Приморского края не согласились с тем, что подобный шум мешает отходу ко сну.
Другие комментаторы разделили недовольство жителя улицы Первомайской.