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Posted 18 октября 2021, 02:59

Published 18 октября 2021, 02:59

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

«Слышно с закрытыми окнами»: приморец изнывает от многочасовых «концертов» по ночам

«Слышно с закрытыми окнами»: приморец изнывает от многочасовых «концертов» по ночам

18 октября 2021, 02:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Соцсети
Житель Уссурийска пожаловался на собак, постоянно лающих под окнами его дома. Многие приморцы не разделили недовольство гражданина, отметив, что в собачьем лае нет ничего смертельного.

Гневный пост появился в инстаграм-паблике mark2_сhe. По словам горожанина, каждую ночь со стороны частных домов на улице Первомайской доносится собачий лай, причём временами он продолжается по несколько часов.

«Слышно в квартире с закрытыми окнами так, как будто я живу не почти в центре города, а на псарне», — отметил приморец.

Он добавил, что засыпать под аккомпанемент лая очень сложно.

Впрочем, другие жители Приморского края не согласились с тем, что подобный шум мешает отходу ко сну.

  • «У меня окна квартиры на железную дорогу выходят, плюс под окнами авторазборка и база, которую псы охраняют. Все лето окна открыты. Если хочешь спать, уснёшь при любом шуме»;
  • «На Слободе тоже такие концерты каждую ночь. Ничего, уже привыкли»;
  • «Автору пить валерьянку курсами, чтобы посторонний шум от сна не отвлекал».

Другие комментаторы разделили недовольство жителя улицы Первомайской.

  • «В Уссурийске действительно есть эта проблема. Частных домов много и собак соответственно. А их надо воспитывать, даже цепных псов. Иначе от бесконечного лая страдают и хозяева, и все соседи».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что некоторые приморцы устали видеть собак в зонах отдыха.

#Новости#Общество#Соцсети#Собаки
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