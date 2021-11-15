Приморские спортивные объекты подготовят к проведению международных соревнований

Posted 15 ноября 2021, 02:20
Published 15 ноября 2021, 02:20
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Всего во время чемпионата будут задействованы 10 спортивных объектов — концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», учебно-спортивный центр «Олимпиец», стадион «Динамо» и другие площадки в Артёме и Владивостоке.
Где-то пройдёт косметический ремонт спортивных залов, раздевалок и технических помещений, а где-то ещё и благоустроят близлежащую территорию. Помимо этого, будет закуплен нужный для спортивных соревнований инвентарь.
Как отмечает губернатор Приморского края Олег Кожемяко, за оставшееся до соревнований время предстоит выполнить ещё немалый объём работ. Глава региона добавил, что эта деятельность станет вкладом в будущее края.
После окончания «Детей Азии» пользоваться обновлёнными спортивными объектами и новым инвентарём смогут и рядовые горожане.
Как ожидается, всего в спортивных соревнованиях примут участие почти 4 000 человек, из которых 1 650 составят атлеты. Они буду соревноваться в 19 дисциплинах, в том числе в боксе, пляжном волейболе, пулевой стрельбе.
Размещать спортсменов планируется во всероссийском детском центре «Океан», где также поселятся сопровождающие. Для гостей проведут мастер-классы и уроки, в ходе которых иностранцы смогут познакомиться с культурой России.
Средства для подготовки «Океана» к важному мероприятию уже выделены, объект почти готов встречать гостей.
Подготовка спортивных объектов Владивостока к соревнованиям будет вестись в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.