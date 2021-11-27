vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2021, 01:32

Published 27 ноября 2021, 01:32

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Режим повышенной готовности вводят во Владивостоке на несколько дней

27 ноября 2021, 01:32
Сюжет
Погода
Во Владивостоке из-за предстоящего циклона введут режим повышенной готовности. Действовать он будет с 9:00 29 ноября до 9:00 4 декабря — в течение нескольких дней.

Как рассказали в городской администрации, такое решение приняли из-за прогнозируемого циклона. По последним данным, он обрушится на приморскую столицу во второй половине дня вторника, 30 ноября и продолжится днём 1 декабря. Начнётся он со снега и дождя, к вечеру вторника превратившись в полноценный снегопад.

Ожидается, что в течение циклона может выпасть до 15-30 миллиметров осадков. Также возможно налипание снега на деревья и провода, местами гололёд. Ветер усилится до 17-20 м/с, в ночь на 1 декабря — до 25-28 м/с. Высокая вероятность метели и снежных заносов.

Все службы жизнеобеспечения города в это время переведут в усиленный режим работы.

Горожан просят быть предельно осторожными в эти дни, не выходить из дома и не садиться за руль без серьёзной необходимости.

о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики объявили в Приморском крае двухдневное штормовое предупреждение. Очередное испытание погодой ждёт жителей региона на следующей неделе — 30 ноября и 1 декабря. Всё начнётся во второй половине вторника.

#Новости#Общество#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика