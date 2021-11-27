Режим повышенной готовности вводят во Владивостоке на несколько дней

Posted 27 ноября 2021, 01:32
Published 27 ноября 2021, 01:32
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как рассказали в городской администрации, такое решение приняли из-за прогнозируемого циклона. По последним данным, он обрушится на приморскую столицу во второй половине дня вторника, 30 ноября и продолжится днём 1 декабря. Начнётся он со снега и дождя, к вечеру вторника превратившись в полноценный снегопад.
Ожидается, что в течение циклона может выпасть до 15-30 миллиметров осадков. Также возможно налипание снега на деревья и провода, местами гололёд. Ветер усилится до 17-20 м/с, в ночь на 1 декабря — до 25-28 м/с. Высокая вероятность метели и снежных заносов.
Все службы жизнеобеспечения города в это время переведут в усиленный режим работы.
Горожан просят быть предельно осторожными в эти дни, не выходить из дома и не садиться за руль без серьёзной необходимости.
о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский — 2-223-875, Фрунзенский — 2-614-392, Советский — 2-614-281, Первореченский — 2-614-478, Первомайский — 2-614-304.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики объявили в Приморском крае двухдневное штормовое предупреждение. Очередное испытание погодой ждёт жителей региона на следующей неделе — 30 ноября и 1 декабря. Всё начнётся во второй половине вторника.