Режим повышенной готовности вводят во Владивостоке на несколько дней

Как рассказали в городской администрации, такое решение приняли из-за прогнозируемого циклона. По последним данным, он обрушится на приморскую столицу во второй половине дня вторника, 30 ноября и продолжится днём 1 декабря. Начнётся он со снега и дождя, к вечеру вторника превратившись в полноценный снегопад.