Настоящие супермены: ГИБДД Приморья спасла сотни машин в разгар циклона — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудники ГИБДД довезли в роддом роженицу — машина ее мужа не смогла проехать по снежной трассе, а позже у него и вовсе кончился бензин. Благодаря помощи ДПС женщину оперативно доставили в роддом для медицинской помощи в родах.