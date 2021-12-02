Настоящие супермены: ГИБДД Приморья спасла сотни машин в разгар циклона — видео

Posted 2 декабря 2021, 02:59
Published 2 декабря 2021, 02:59
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Инспекторы буквально доставали машины из сугробов, помогая подняться по крутым ледяным склонам или проехать по сложным участкам.
Сотрудники ГИБДД активно помогали горожанам в самый разгар снегопада и в последующий ветреный день — 1 декабря. Они дежурили на самых сложных дорожных участках, помогали попавшим в непростые ситуации автомобилистам.
Какие-то экипажи стояли на подъеме с ул. Суханова в район Фуникулера. Кто-то дежурил на автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл.
В ведомстве отмечают, что ситуация в эти дни была очень нестандартной — но сотрудники не терялись, приходя на помощь тогда, когда это было необходимо.
Десятки, если не сотни, автомобилистов в этот день смогли приехать домой именно благодаря помощи сотрудников ДПС, которые выручали их из самых необычных дорожных ситуаций.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудники ГИБДД довезли в роддом роженицу — машина ее мужа не смогла проехать по снежной трассе, а позже у него и вовсе кончился бензин. Благодаря помощи ДПС женщину оперативно доставили в роддом для медицинской помощи в родах.