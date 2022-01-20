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Posted 20 января 2022, 08:56

Published 20 января 2022, 08:56

Modified 1 сентября 2022, 04:19

Updated 1 сентября 2022, 04:19

«Давно этого ждали»: Шестаков заявил о новом важном для Владивостока решении

20 января 2022, 08:56
Мэр Владивостока Константин Шестаков сделал заявление, которое все давно ждали. Он сообщил, что для разгрузки улиц города от большегрузов будет создана специальная площадка. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в Instgram с руководителем ЦУР Приморья Полиной Степаненко

По словам мэра, скопление грузовиков видят все жители города, и для решения проблемы власти подготовят площадку для временной стоянки большегрузов.

Участок земли под эти цели уже найден — это бывшая территория в районе улицы Дальней рядом с объездной трассой оборудуется. Сейчас оттуда убирают нагромождения, чтобы освободить место для большегрузов.

«Мы будем настоятельно рекомендовать нашим дальнобойщикам там находиться до момента их приглашения в порт. Постараемся организовать такую систему, при которой в городе их не будет», — объяснил Константин Шестаков.

Дополнительные знаки будут установлены на развязке в районе Мариинского театра для облегчения работы госавтоинспекторов с водителями большегрузов.

«Должны быть знаки, должна быть разметка», — отметил мэр.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что из-за сильного снегопада десятки фур скопились на окраине Владивостока.

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