«Давно этого ждали»: Шестаков заявил о новом важном для Владивостока решении

Мэр Владивостока Константин Шестаков сделал заявление, которое все давно ждали. Он сообщил, что для разгрузки улиц города от большегрузов будет создана специальная площадка. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира в Instgram с руководителем ЦУР Приморья Полиной Степаненко

По словам мэра, скопление грузовиков видят все жители города, и для решения проблемы власти подготовят площадку для временной стоянки большегрузов. Участок земли под эти цели уже найден — это бывшая территория в районе улицы Дальней рядом с объездной трассой оборудуется. Сейчас оттуда убирают нагромождения, чтобы освободить место для большегрузов. «Мы будем настоятельно рекомендовать нашим дальнобойщикам там находиться до момента их приглашения в порт. Постараемся организовать такую систему, при которой в городе их не будет», — объяснил Константин Шестаков. Дополнительные знаки будут установлены на развязке в районе Мариинского театра для облегчения работы госавтоинспекторов с водителями большегрузов. «Должны быть знаки, должна быть разметка», — отметил мэр. Ранее «Восток-Медиа» писало, что из-за сильного снегопада десятки фур скопились на окраине Владивостока. Материалы по теме Дрифтер бросил раненого друга после ДТП спорткара и фуры во Владивостоке Фатальная ошибка: фура из Тюмени попала в беду во Владивостоке