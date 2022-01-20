«Давно этого ждали»: Шестаков заявил о новом важном для Владивостока решении

Posted 20 января 2022, 08:56
Published 20 января 2022, 08:56
Modified 1 сентября 2022, 04:19
Updated 1 сентября 2022, 04:19
По словам мэра, скопление грузовиков видят все жители города, и для решения проблемы власти подготовят площадку для временной стоянки большегрузов.
Участок земли под эти цели уже найден — это бывшая территория в районе улицы Дальней рядом с объездной трассой оборудуется. Сейчас оттуда убирают нагромождения, чтобы освободить место для большегрузов.
«Мы будем настоятельно рекомендовать нашим дальнобойщикам там находиться до момента их приглашения в порт. Постараемся организовать такую систему, при которой в городе их не будет», — объяснил Константин Шестаков.
Дополнительные знаки будут установлены на развязке в районе Мариинского театра для облегчения работы госавтоинспекторов с водителями большегрузов.
«Должны быть знаки, должна быть разметка», — отметил мэр.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что из-за сильного снегопада десятки фур скопились на окраине Владивостока.