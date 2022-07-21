«Это наша девочка»: концерт знаменитой скрипачки пройдёт во Владивостоке

Posted 21 июля 2022, 02:33
Published 21 июля 2022, 02:33
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Концерт (0+) состоится на сцене Дальневосточного государственного института искусств и станет составной частью Юбилейного фестиваля скрипичной музыки заслуженного артиста РФ Феликса Кальмана.
В программе концерта — знаменитые и великолепные «Времена года» Антонио Вивальди.
Показательно, что Ольга Волкова — наша землячка. Она родилась в Арсеньеве, а затем семья переехала в посёлок Артёмовский. Именно там Ольга пошла в музыкальную школу, где сразу почувствовали большой талант девочки. Впрочем, она сама влюбилась в музыку, в скрипку, и когда преподаватели посоветовали маме Ольги возить девочку на занятия в детскую школу искусств № 1 Владивостока (имени Сергея Прокофьева), семилетняя Оля ничуть не возражала против того, чтобы регулярно вставать в половине пятого утра и на первой электричке (Ольга Волкова вспоминает, как холодно в них было зимой и как старательно она берегла инструмент) ехать на занятия во Владивосток (класс профессора Феликса Кальмана), а после обеда всё на той же электричке возвращаться и бежать на уроки в среднюю школу… Между прочим, с 10 лет во Владивосток она ездила одна. Как взрослая!
Интересно, что при этом Ольга успевала ещё и в футбол гонять, и вообще — быть самой настоящей пацанкой. Но главным в её жизни всегда была музыка.
Так Ольга проучилась четыре года, в 10 лет она сыграла во Владивостоке концерт Бруха с оркестром, и девочке посоветовали ехать учиться в Москву. В 11 лет она поступила в ЦМШ (центральную музыкальную школу), а вскоре юную скрипачку стал поддерживать фонд Мстислава Ростроповича и лично маэстро.
Учебу Ольга Волкова продолжила — после окончания ЦМШ — в Кельнской высшей школе музыки и Музыкальной капелле королевы Елизаветы в Брюсселе.
Сегодня она — солистка симфонического оркестра Мариинского театра, много даёт и сольных концертов. Когда Ольга Волкова выступала на Приморской сцене Мариинского театра, в зале был аншлаг. Теперь есть шанс услышать её игру ещё раз. Кстати, Ольга играет на скрипке работы Гварнери, так что это тоже повод задуматься о посещении концерта. Не так часто в нашем городе звучат инструменты такого уровня.