«Это наша девочка»: концерт знаменитой скрипачки пройдёт во Владивостоке

Показательно, что Ольга Волкова — наша землячка. Она родилась в Арсеньеве, а затем семья переехала в посёлок Артёмовский. Именно там Ольга пошла в музыкальную школу, где сразу почувствовали большой талант девочки. Впрочем, она сама влюбилась в музыку, в скрипку, и когда преподаватели посоветовали маме Ольги возить девочку на занятия в детскую школу искусств № 1 Владивостока (имени Сергея Прокофьева), семилетняя Оля ничуть не возражала против того, чтобы регулярно вставать в половине пятого утра и на первой электричке (Ольга Волкова вспоминает, как холодно в них было зимой и как старательно она берегла инструмент) ехать на занятия во Владивосток (класс профессора Феликса Кальмана), а после обеда всё на той же электричке возвращаться и бежать на уроки в среднюю школу… Между прочим, с 10 лет во Владивосток она ездила одна. Как взрослая!