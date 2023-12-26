«Люблю макарошки» — сказала балерина: солисты Мариинского театра о профессии и о себе

— (смеётся) Может, у кого-то именно так, но не у меня. Бывает, кто-то сидит на жёстких диетах, обходится без мяса. Я так не могу. Я ем всё. Мне повезло — я сладкое не люблю. Могу съесть пару долек шоколада, когда чувствую, что моему организму надо, и он хочет. Но я не могу съесть килограмм шоколада или там банку мороженного. Не люблю. А что люблю? Мясо, овощи — как раз то, что надо нашему организму. И да, булочки… Позволяю себе периодически. Тут главное — не перегибать. Если хочется, то чуть-чуть можно. Да и нагрузки у нас большие. Бывает, я не успеваю поесть перед спектаклем, а после уже и не хочется, потому что устала сильно, даже нет аппетита. И наутро — минус два килограмма.