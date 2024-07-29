Добраться в поликлинику и не утонуть: очередной потоп случился в Уссурийске? — фото

Posted 29 июля, 04:06
Published 29 июля, 04:06
Modified 29 июля, 04:08
Updated 29 июля, 04:08
Дорога к детской поликлинике стала чередой препятствий в Уссурийске. Бездонная лужа возле дома на Некрасова, 117-б становится все шире с каждым днем.
Взрослые пешеходы выбрали себе другой путь — перелезают за ограждения и идут в обход. Мамам с детскими колясками остается только плыть и плакать. Одна из жительниц района сфотографировала дорогу, снимком поделилась в сети. По словам женщины, такие переливы заставляют думать не о прогулке с ребенком, а о турпоходах в юношестве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители курортного поселка в Приморье перебираются через перелив по забору.