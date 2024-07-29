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Posted 29 июля, 04:06

Published 29 июля, 04:06

Modified 29 июля, 04:08

Updated 29 июля, 04:08

Залитая лужами дорога не дает пройти к поликлинике жителям Уссурийска в Приморье

Добраться в поликлинику и не утонуть: очередной потоп случился в Уссурийске? — фото

29 июля 2024, 04:06
Фото: 1MI.

Залитая лужами дорога не дает пройти к поликлинике жителям Уссурийска в Приморье

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Туризм
Дорога к детской поликлинике на улице Некрасова в Уссурийске оказалась непреодолимой. Взрослые пешеходы перелезают через забор и идут по газонам, а мамам с колясками остается только тонуть.

Дорога к детской поликлинике стала чередой препятствий в Уссурийске. Бездонная лужа возле дома на Некрасова, 117-б становится все шире с каждым днем.

Взрослые пешеходы выбрали себе другой путь — перелезают за ограждения и идут в обход. Мамам с детскими колясками остается только плыть и плакать. Одна из жительниц района сфотографировала дорогу, снимком поделилась в сети. По словам женщины, такие переливы заставляют думать не о прогулке с ребенком, а о турпоходах в юношестве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители курортного поселка в Приморье перебираются через перелив по забору.

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