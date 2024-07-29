Добраться в поликлинику и не утонуть: очередной потоп случился в Уссурийске? — фото

Взрослые пешеходы выбрали себе другой путь — перелезают за ограждения и идут в обход. Мамам с детскими колясками остается только плыть и плакать. Одна из жительниц района сфотографировала дорогу, снимком поделилась в сети. По словам женщины, такие переливы заставляют думать не о прогулке с ребенком, а о турпоходах в юношестве.