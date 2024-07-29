Ливни продолжаются в Приморье — видео

Дожди так и не ушли из некоторых районов Приморского края

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Дожди продолжают поливать Приморье. В некоторых районах уже светит солнце, но с севера до сих пор не ушли ливни. Жители северных поселков поделились в новых медиа видео с сильными осадками.