Ливни продолжаются в Приморье — видео

Posted 29 июля, 08:46
Published 29 июля, 08:46
Modified 29 июля, 08:48
Updated 29 июля, 08:48
Ливни продолжаются в северных районах Приморья. В Тернее все буквально заливает, рассказывают местные жители. По их словам, дождь идёт уже больше часа:
«Ливень начался в 5 вечера, как из ведра лило 15 минут. Затем сделал небольшую передышку, и кратковременный — второй заход», — рассказала жительница поселка.
Продолжаются дожди и в других районах — в Светлой и Камне-Рыболове одинаковая погода. По словам жителей поселков, когда осадков нет, стоит невыносимая жара.
Льет и в Ольге, в новых медиа появилось видео жильцов многоквартирного дома, во дворе которого собралось натуральное озеро.
«В Ольге сегодня тоже поливает…», — раздосадовано пишет автор видео в сети.