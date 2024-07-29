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Posted 29 июля, 08:46

Published 29 июля, 08:46

Modified 29 июля, 08:48

Updated 29 июля, 08:48

Дожди так и не ушли из некоторых районов Приморского края

Ливни продолжаются в Приморье — видео

29 июля 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney.

Дожди так и не ушли из некоторых районов Приморского края

Сюжет
Погода
Дожди продолжают поливать Приморье. В некоторых районах уже светит солнце, но с севера до сих пор не ушли ливни. Жители северных поселков поделились в новых медиа видео с сильными осадками.

Ливни продолжаются в северных районах Приморья. В Тернее все буквально заливает, рассказывают местные жители. По их словам, дождь идёт уже больше часа:

«Ливень начался в 5 вечера, как из ведра лило 15 минут. Затем сделал небольшую передышку, и кратковременный — второй заход», — рассказала жительница поселка.

Продолжаются дожди и в других районах — в Светлой и Камне-Рыболове одинаковая погода. По словам жителей поселков, когда осадков нет, стоит невыносимая жара.

Льет и в Ольге, в новых медиа появилось видео жильцов многоквартирного дома, во дворе которого собралось натуральное озеро.

«В Ольге сегодня тоже поливает…», — раздосадовано пишет автор видео в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дожди наконец покинут Приморье, пусть и ненадолго.

Дожди уйдут, вернется сильная жара: циклон покинет Приморье?
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