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Posted 30 июля, 01:05

Published 30 июля, 01:05

Modified 30 июля, 01:07

Updated 30 июля, 01:07

Авария с большегрузом заблокировала движение на одной из улиц Владивостока

ДТП с длинномером заблокировало движение на трамвайном кольце во Владивостоке — фото

30 июля 2024, 01:05
Фото: 1MI.

Авария с большегрузом заблокировала движение на одной из улиц Владивостока

Сюжет
Происшествие
Столкновение авто с прицепом и легковой машины спровоцировало жуткое столпотворение во Владивостоке. На месте инцидента простаивают не только автомобили, но и рельсовый транспорт.

Очередное ДТП с длинномером приключилось на разворотном трамвайном кольце на Сахалинской во Владивостоке. Грузовое авто с прицепом притерлось с Nissan Juke и заблокировало движение на рельсах. Более того, другим водителям приходится объезжать дорожное происшествие по одной полосе со стороны Фадеева, сообщают новые медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист заехал на тротуарную зону и повис на лестничном пролете, сбив перила.

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#Новости#Владивосток#Происшествие#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Рельсы#Грузовое авто
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