ДТП с длинномером заблокировало движение на трамвайном кольце во Владивостоке — фото

Posted 30 июля, 01:05
Published 30 июля, 01:05
Modified 30 июля, 01:07
Updated 30 июля, 01:07
Очередное ДТП с длинномером приключилось на разворотном трамвайном кольце на Сахалинской во Владивостоке. Грузовое авто с прицепом притерлось с Nissan Juke и заблокировало движение на рельсах. Более того, другим водителям приходится объезжать дорожное происшествие по одной полосе со стороны Фадеева, сообщают новые медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист заехал на тротуарную зону и повис на лестничном пролете, сбив перила.