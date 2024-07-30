ДТП с длинномером заблокировало движение на трамвайном кольце во Владивостоке — фото

Очередное ДТП с длинномером приключилось на разворотном трамвайном кольце на Сахалинской во Владивостоке. Грузовое авто с прицепом притерлось с Nissan Juke и заблокировало движение на рельсах. Более того, другим водителям приходится объезжать дорожное происшествие по одной полосе со стороны Фадеева, сообщают новые медиа.